Raphael Guerreiro (15. Minute, 88.) gelangen beide Treffer für die Borussia, die sich damit doch noch den Gruppensieg sicherte. Atletico Madrid kam im Parallelspiel gegen den FC Brügge nicht über ein Remis hinaus. Monaco stand bereits vor der Partie als Gruppenletzter fest und verabschiedet sich mit nur einem Punkt aus dem europäischen Geschäft.

Dortmunds Trainer Lucien Favre hatte seine Startelf auf neun Positionen umgebaut: Nur Achraf Hakimi und Abdou Diallo waren übrig aus der siegreichen Formation im Derby gegen den FC Schalke am Wochenende. Einer der neun "Neuen" war Marcel Schmelzer, der nach über zwei Monaten Verletzungspause sein Comeback gab.

Dortmund übernimmt sofort die Spielkontrolle