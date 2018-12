Kaum Gefahr für Neuer

In der Folge verteidigte Bayern clever und aufmerksam und ließ bis zur Pause bis auf ein paar ungefährliche Schüsse nichts zu. Das änderte sich in Durchgang zwei. Ajax erhöhte das Tempo und kam nach einem Spielzug über die rechte Seite und einem Querpass vor das Tor auf Tadic zum Ausgleich (61.).

Wenig später sah Wöber nach einem rüden Foul an Leon Goretzka an der Außenlinie die Rote Karte (68.). Müller musste ebenfalls vom Platz (75.), er hatte seinen Gegenspieler mit hohem Bein übel am Kopf getroffen.

Vier Tore in zwölf Minuten

Amsterdam spielte mutig weiter nach vorne und belohnte sich zunächst, als Jerome Boateng im Strafraum gegen den eingewechselten Kasper Dolberg zu spät kam und Tadic den Elfmeter eiskalt oben links zum 2:1 einschoss (83.).

Doch das war erst der Startschuss zu einer verrückten Schlussphase. Lewandowski mit seinem achten Saisontreffer in der Champions Leauge per Elfmeter (87.) und Coman (90.) drehten die Partie noch einmal auf 3:2. Doch Amsterdam kam in der Nachspielzeit durch Tagliafico (90.+5) zum letztlich verdienten 3:3.

Achtelfinal-Auslosung am Montag

Am Montag (ab 12 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) wird in Nyon das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Bayern München könnte als Gruppensieger unter anderem auf Atletico Madrid, den FC Liverpool oder Manchester United treffen. Auf jeden Fall spielen die Münchener im Februar 2019 erst auswärts und dann im Rückspiel in der heimischen Arena.

Im Jahresendspurt wartet auf die Bayern jetzt noch die englische Woche in der Bundesliga mit den Spielen bei Hannover 96, gegen Leipzig und in Frankfurt.

Thema in: Morgenmagazin, Das Erste, Donnerstag, 13.12.2018, ab 5.30 Uhr