Da auch im folgenden Spiel beim 2:0 gegen Beşiktaş ein Treffer gelang, führt Haller die Torschützenliste der Champions League mit fünf Treffern an, vor zwei Profis aus der Bundesliga. Robert Lewandowski vom FC Bayern und Christopher Nkunku von RB Leipzig trafen je viermal.

Haller und Haaland im Statistik-Duell

Da gibt es einiges aufzuholen für Haaland, der erst ein Tor bejubelte, allerdings auch erst ein Spiel bestritt. Trotz seines Fehlens wegen einer Verletzung gegen Sporting gewann der BVB die Partie mit 1:0. So kommt es am Dienstag (19.10.2021) um 21 Uhr in der Johan Cruijff Arena zu einem Duell von zwei Mannschaften mit je sechs Punkten und je einem Mittelstürmer der Extraklasse.

Haaland, erst 21 Jahre alt, schoss 49 Tore in 49 Bundesligaspielen, in der Champions League ist der Schnitt dank 21 Toren in 17 Spielen noch besser. Das ist atemberaubend und deutlich besser als die Bilanz von Haller, aber auch dessen Zahlen sind beeindruckend.