Viele Angreifer auf der Bank

Tedesco war zunächst mit einer äußerst defensiven Ausrichtung in die Partie gegangen. Mit Marc Uth stand nur ein richtiger Offensivspieler von Beginn an auf dem Platz - die Angreifer Guido Burgstaller, Amine Harit, Ahmed Kutucu, Rabbi Matondo und Steven Skrzybski saßen zunächst nur auf der Bank.

Und so tauchten die Schalker dann zunächst auch nur sehr selten vor dem Tor der Engländer auf. Manchester City dagegen attackierte früh und setzte Schalke permanent unter Druck, so dass die Führung nur eine Frage der Zeit schien.

Fährmanns schwacher Pass - Führung für City

In der 19. Minute war es soweit. Salif Sané verlor nach einem schlechten Zuspiel von Torhüter Ralf Fährmann am eigenen Strafraum den Ball, Sergio Agüero bedankte sich mit dem 0:1.

Dem Tor war eine umstrittene Situation vorangegangen - Uth war bei einem Kopfball rüde umgerannt worden, doch Schiedsrichter Carlos deil Cerro Grande entschied nach Rücksprache mit dem Videoassistenten nicht auf Foulspiel.

Bentaleb zweimal eiskalt vom Punkt

Nach gut einer halben Stunde stand der Unparteiische wieder im Mittelpunkt. Daniel Caligiuris Schuss prallte an den Arm von Citys Nicolas Otamendi - nach quälend langen Minuten des Kommunizierens, Forderns und Lamentierens gab es Gelb für Otamendi und Strafstoß - Nabil Bentaleb verwandelte souverän (38.).

Der Ausgleich war nicht unverdient, weil sich Schalke nach dem Rückstand plötzlich präsenter gezeigt hatte und auch immer wieder den Weg in die gegnerische Hälfte fand. Besonders Caligiuri zeigte auf der rechten Außenbahn eine starke Leistung.

Und es kam noch besser für Schalke. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld hielt Fernandinho Salif Sané regelwidrig an der Hüfte fest. Bentaleb ließ sich auch die zweite Elfmeter-Chance nicht nehmen: 2:1 (45.).

Schalke mit Leidenschaft, Gelb-Rot für Otamendi

Auch nach der Pause hielt Schalke gut dagegen. Zwar kam City immer mal wieder zu Möglichkeiten, richtig gefährlich wurde es für Königsblau jedoch nicht - auch weil Manchester fast immer durch die Mitte angriff und die Flügel vernachlässigte.

Und City schwächte sich auch noch selbst. Otamendi sah nach einem Foul am eingewechselten Burgstaller die Gelb-Rote Karte (68.). Schalke spielte daraufhin allerdings nicht nach vorne, sondern legte den Fokus klar auf die Defensive.

Sterling in der Schlussminute

Mit der Einwechslung von Leroy Sané kam dann aber die späte Wende im Spiel. Zunächst hämmerte der frühere Schalker einen Freistoß aus 25 Metern in den Winkel des Schalker Gehäuses (85.), kurz darauf vollendete Raheem Sterling einen Konter eiskalt zum Sieg der Gäste (90.).

Die Schalker haben nun am Samstag (23.02.19) in der Liga die Fahrt zum 1. FSV Mainz 05 vor sich, das Rückspiel in Manchester steigt am 12. März. Der nächste Auftritt der Citizens in der Premier League ist am nächsten Mittwoch (27.02.19) gegen West Ham United.