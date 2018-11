Der FC Schalke 04 muss im Champions-League-Spiel beim FC Porto ohne Weston McKennie (Infekt) auskommen. Zudem fehlen am Mittwoch (21 Uhr) auch die verletzten Breel Embolo, Mark Uth, Cedric Teuchert sowie der nicht für die Gruppenphase gemeldete Bastian Oczipka.

Der zuletzt wegen Leistenproblemen angeschlagene Guido Burgstaller ist einsatzbereit. Trainer Domenico Tedesco ließ offen, ob er wie in den vergangenen englischen Wochen erneut in großem Stil wechseln werde. "Wenn man viel rotiert, gehen ein Stück weit die Automatismen flöten, aber ohne Rotation hat man auf dem Niveau keine Chance. Die Balance macht es."

Ex-Schalker Höwedes und Farfan könnten Schützenhilfe leisten

Mit einem Sieg in Porto könnte Schalke schon am vorletzten Gruppenspieltag den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Dieser könnte mit Schützenhilfe der Ex-Schalker Benedikt Höwedes, Jefferson Farfan und Sportdirektor Erik Stoffelshaus auch schon vor Anpfiff feststehen - nämlich wenn die drei mit Lokomotive Moskau gegen Galatasaray Istanbul (18.55 Uhr) nicht verlieren.

Direkt weiter zum Spiel gegen Hoffenheim

Nach der Partie in Porto fliegt Schalke nicht zurück nach Gelsenkirchen, sondern weiter zur nächsten Bundesliga-Partie. Am Donnerstag trainieren die Schalker noch einmal in Porto, ehe sie am Freitag weiter nach Mannheim reisen, um sich auf das Spiel am Samstag (18.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim vorzubereiten. "Wir haben die Möglichkeit, uns Reisestrapazen zu ersparen", sagte Tedesco, "gerade in Wochen, in denen wir viel reisen."

Bei den Spielern kommt das "Mini-Trainingslager" fern der Heimat gut an. "Wir haben zwei wichtige Auswärtsspiele nacheinander, da wäre es dumm, wieder zurückzufliegen", meinte Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb.

sid/dpa | Stand: 27.11.2018, 20:02