Joker Wissam Ben Yedder schoss den FC Sevilla erstmals in die Runde der besten acht europäischen Mannschaften. Der erst in der 72. Minute eingewechselte Ben Yedder erzielte am Dienstagabend (13.03.18) beim 2:1 (0:0) für den spanischen Fußballklub beide Treffer (74./78. Minute) gegen die Mannschaft von Trainer José Mourinho. Der Anschlusstreffer im Old Trafford durch Romelu Lukaku (84.) fiel zu spät. Das Achtelfinal-Hinspiel in Sevilla war 0:0 ausgegangen.

Vor 74.909 Zuschauern waren die Spanier bei ihrem ersten Gastspiel in Old Trafford wie schon im Hinspiel von Beginn an ein mindestens ebenbürtiger Gegner. Die Gäste, bei denen die Schalker Leihgabe Johannes Geis in der 89. Minute eingewechselt wurde, hatten durch Joaquin Correa, Franco Vazquez und Luis Muriel vor der Pause gute Möglichkeiten. Das Team von Mourinho, der zum wiederholten Mal bis zur 60. Minute auf seinen französischen Superstar Paul Pogba verzichtete, hatte seinerseits ebenfalls gute Möglichkeiten.