Es war im Mai 2015, als Sadio Mané Premier-League-Geschichte schrieb. Damals erzielte der ein gutes halbes Jahr von Salzburg zum FC Southampton gewechselte Angreifer innerhalb von nur 176 Sekunden den schnellsten und frühesten Hattrick in der englischen Liga-Geschichte. Zwischen der 13. und 16. Minute kamen die Fans im St Mary's Stadium nicht mehr aus dem Feiern heraus, als Mané gegen Aston Villa zum 3:0 traf. Am Ende gewann Southampton mit 6:1. Und Mané hatte sich endgültig zu den Großen der Liga gesellt.

Will man sich zu den Wurzeln Manés begeben, muss man tief hinein nach Dakar, in die staubige Hauptstadt des Senegal. Dort entstammt Mané der Fußballschule von "Generation Foot". Es ist das Fußballinternat des ehemaligen Frankreich-Profis Mady Touré, das wahrscheinlich aktuell erfolgreichste Fußballprojekt Afrikas. Das seinen größten internationalen Treffer landete, als es Sadio Mané hervorbrachte. Den Weltklasse-Angreifer des FC Liverpool, der am Mittwoch (04.04.2018) mit seinem Klub im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales auf Manchester City trifft.

Seit Mané - Generation Foot ist in aller Munde

Mané nahm den klassischen Ausbildungsweg der senegalesischen Exportschlager: Nach seiner Ausbildung bei Generation Foot wurde er 2011 als 18-Jähriger zum FC Metz weitergegeben. Im Jahr darauf wechselte er für vier Millionen Euro Ablöse zu RB Salzburg, ehe er 2014 reif für die Premier League war. Für eine Ablöse von 23 Millionen Euro erzielte er fortan seine Tore für den FC Southampton.

Als er 2016 schließlich dem FC Liverpool etwas über 40 Millionen Euro wert war, hatte sich Mané längst zu einem der weltweit begehrtesten Spieler gemausert. Seither ist Generation Foot zumindest bei den Experten der Szene in aller Munde - und Gründer Mady Touré in der Branche ein gemachter Mann.

Im Sand von Dakar fing alles an

Der Weg dahin war allerdings nicht leicht. Nach seiner aktiven Fußballkarriere begann Touré für seinen Ex-Verein AS Nancy, afrikanische Talente zu scouten. Als der Verein aus der ersten Liga abstieg, war die Zusammenarbeit hinfällig. Touré entschloss sich, in seiner Heimatstadt Dakar Generation Foot zu gründen. Seine Spieler wohnten noch zu Hause, er trainierte sie auf in Dakar üblichen Sandplätzen. 2003 gelang es Touré, Carlo Molinari - damals Präsident des FC Metz - von einer Kooperation zu überzeugen.

Tourés bestes Argument dabei war Papiss Demba Cissé, den er unter seinen Fittichen gehabt hatte und den er dem FC Metz gewissermaßen als Einstiegsgeschenk mitbrachte. Nach Anlaufschwierigkeiten wurde der Stürmer immer besser und wechselte im Winter 2009/10 für die damalige Rekordsumme von 1,5 Millionen Euro zum SC Freiburg, wo er sich zum international gefragten Torjäger mauserte.

Papiss Demba Cissé - Ex-Freiburger als Türöffner

Mit Cissés Entwicklung waren auch die Franzosen beim FC Metz überzeugt. Hatte die Zusammenarbeit – insbesondere nach Metz‘ Erstliga-Abstiegen 2006 und 2008 – immer mal wieder auf wackligen Beinen gestanden, wurde Generation Foot ab 2009 unter dem neuen Metz-Präsidenten Bernard Serin fester Bestandteil der Vereinsstrategie. Man einigte sich auf ein festes jährliches Budget aus Frankreich - sämtliche Kosten der Fußballschule waren nun abgedeckt und die neue Sicherheit erlaubte eine massive Investition in die Infrastruktur.

Touré hatte im gut 30 Kilometer von Dakar entfernt gelegenen Deni Biram ein 16 Hektar großes Grundstück gefunden, das er kaufte und zu bebauen begann. Ende 2013 wurde das "Amara-Touré-Zentrum" feierlich eingeweiht: Es zogen 120 junge Fußballer im Alter zwischen 13 und 18 Jahren ein. Der senegalesischen Sport-Tageszeitung "Stades" erklärte Touré: "Alle Talente sollen die normale Schule besuchen und eine Berufsausbildung machen. Einige von ihnen werden es sicherlich zum Fußballprofi schaffen, aber auch die anderen müssen sich später versorgen können."

Sprudelnde Millionen - geteilt mit dem FC Metz

Zu jener Zeit hatte Mané dem FC Metz bereits die Vier-Millionen-Euro-Ablöse von RB Salzburg eingebracht, Verteidiger Fallou Diagne war für eine halbe Million zum SC Freiburg gewechselt. Nur wenig später freute sich die senegalesisch/französische Kooperation über weitere Einnahmen: Stürmer Diafra Sakho, der schon 2006 als 18-Jähriger aus dem Senegal zum FC Metz übergesiedelt war, konnte 2014 zu West Ham United transferiert werden. Einnahme: vier Millionen Euro. Sprudelnde Millionen, die brüderlich zwischen dem FC Metz und Generation Foot geteilt werden. Und Touré ist stolz: "Generation Foot ist jetzt profitabel. Allerdings funktioniert es weiterhin nur mit Spielern, die ein extrem hohes Niveau haben und das Potenzial entwickeln, es nach Europa zu schaffen. Von allen anderen müssen wir uns zeitig trennen."

Getrennt hat man sich im Jahr 2016 auch von Ismaila Sarr, dem jüngsten und bislang wertvollsten Volltreffer der Akademie. Nach einem Jahr in Metz wurde der Angreifer im Sommer 2017 für 17 Millionen Euro Ablöse an Stade Rennes verkauft – das Geschäft floriert.

Stand: 04.04.2018, 06:30