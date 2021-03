Messi scheiterte mit den Katalanen am Mittwoch (10.03.2021) an Paris Saint-Germain, Ronaldo war mit Juventus Turin schon einen Tag zuvor gegen den FC Porto ausgeschieden.

Dass weder Messi noch Ronaldo im Viertelfinale der Königsklasse stehen, das gab es zuletzt in der Saison 2004/2005. Der Portugiese Ronaldo spielte damals noch bei Manchester United, der Argentinier Messi hatte im Oktober 2004 sein erstes Ligaspiel für Barcelona absolviert.

Neun Titel geholt

Doch schon im Jahr darauf begann der Siegeszug der beiden späteren Superstars. Messi holte 2006 zum ersten Mal den Henkelpott mit Barcelona und gewann auch in den Jahren 2009, 2011 und 2015 die Champions League. Ronaldo holte den begehrten Pokal 2008 mit Manchester United und dann viermal mit Real Madrid - 2014, 2016, 2017 und 2018.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Ende dieser Dominanz schon angekündigt. Da hatten die beiden mehrmaligen Weltfußballer zum ersten Mal nach 15 Jahren das Halbfinale nicht erreicht. Ronaldo war mit Juventus im Achtelfinale an Olympique Lyon gescheitert, Messi hatte mit Barcelona im Viertelfinale gegen den FC Bayern München eine krachende Niederlage kassiert.

Ungewisse Zukunft

Wie es weitergeht ist ungewiss. Messis Vertrag läuft in diesem Jahr aus. Im vergangenen Sommer hatte der 33-Jährige mit aller Macht versucht, den Klub zu verlassen, nach der aktuellen Saison könnte es wirklich dazu kommen. Paris Saint-Germain und Manchester City haben großes Interesse an einer Verpflichtung.

Ronaldo stand nach dem überraschenden Aus gegen Porto mächtig in der Kritik. Von italienischen Medien wird er schon als "Flop" für Juventus bezeichnet. "La Repubblica" sprach von "Ronaldos Versagen" und schrieb dem Rekordtorschützen der Königsklasse die Hauptschuld am Ausscheiden zu. Dabei sollte der 36-Jährige das fehlende Puzzleteil in den Turiner Champions-League-Träumen sein.

Nachfolger stehen längst bereit

Die neue Generation der Superstars steht längst bereit. Der Pariser Kylian Mbappé hat mit insgesamt vier Treffern Barcelona fast im Alleingang besiegt, auch Erling Haaland hat Borussia Dortmund mit vier Toren gegen Sevilla ins Viertelfinale geschossen.

red/sid/dpa | Stand: 11.03.2021, 09:15