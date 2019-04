Der Fokus liegt nicht mehr nur auf einheimischen Talenten. Durch gezieltes Scouting werden junge Spieler international gesichtet und nach Amsterdam geholt. Sie leben nicht im Internat, sondern werden bei Gastfamilien untergebracht. Trainiert wird im Schatten der Amsterdam Arena, nur im Ausnahmefall wird vom 4-3-3-System in den Jugendmannschaften abgewichen.

Champions-League-Titel möglich

Dazu kommt cleveres Scouting im Bereich der 19- bis 23-Jährigen: Torhüter André Onana kam 2015 aus Barcelona, Hakim Ziyech 2016 aus Enschede, David Neres 2017 aus Sao Paulo. Sie alle haben sich an der Seite der ganz jungen Profis bei Ajax weiterentwickelt.

Ajax-Coach Erik ten Hag (l.) und Torhüter André Onana

Wenn den heranwachsenden Stars dann gezielt erfahrene Profis in jedem Mannschaftsbereich - Daley Blind in der Abwehr, Lasse Schöne im Mittelfeld und Dusan Tadic im Angriff - an die Seite gestellt werden und ein Trainer wie Erik ten Hag den Kreativen die nötige Freiheit gewährt, kann ein Erfolg wie in dieser Saison zustande kommen.

Dass die junge Mannschaft ein schwaches, alterndes Real Madrid furios besiegt hat, war schon bemerkenswert. Dass sie aber Juventus in zwei Duellen dominieren und teilweise an die Wand spielen, so wie in der zweiten Halbzeit im Rückspiel, ist kein Zufall. Diese Ajax-Truppe greift nach dem Sternen. In der Liga ist man Tabellenführer, der Champions-League-Titel scheint möglich. Es wäre der erste seit 1995.

Nächste Generation steht bereit

Was in der kommenden Saison vom aktuellen Team übrig bleibt, wird das Sommertransferfenster zeigen. De Jong hat bereits beim FC Barcelona unterschrieben, de Ligt dürfte ihm folgen. Ziyech und van de Beek sind auch in der Bundesliga ein Thema. Nach Neres haben zahlreiche Premier-League-Klubs die Fühler ausgetreckt.

In Amsterdam kennt man diesen Prozess. Dank der Renaissance im Jugendbereich stehen die nächsten Stars aber schon bereit. So wie Ryan Gravenberch. Der Mittelfeldspieler gab im September 2018 sein Debüt und löste mit 16 Jahren und vier Monaten Seedorf als bisher jüngsten Ajax-Profi aller Zeiten ab.

Stand: 17.04.2019, 11:15