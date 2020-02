Es gibt diese Tage, an denen der Favorit passt, flankt, schießt, köpft, passt, passt, schießt, flankt, schießt, schießt - und am Ende verliert er, weil der Außenseiter einmal schießt und trifft. So etwa lief das Spiel von Real Madrid bei UD Levante am Samstag (22.02.2020). Die "Königlichen" verloren durch ein Traumtor 0:1 bei einer Mittelklassemannschaft aus der Primera Division.

Kann passieren. Allerdings war am Spieltag zuvor auch schon etwas passiert, das kaum jemand erwartet hatte. Real Madrid spielte zu Hause im Estadio Santiago Bernabeu nur 2:2 gegen Celta Vigo, einen Abstiegskandidaten.

Tabellenführung futsch

Die Tabellenführung ist jetzt futsch, und da es in Levante schon schlecht lief, ging auch noch bei der Rückreise etwas daneben. Nebel am Flughafen in Valencia verhinderte eine schnelle Rückkehr. Erst um 4 Uhr am Sonntag war Real mit dem Bus wieder zurück in Madrid.

Das war allerdings das geringste Übel in der Zeit der königlichen Delle, die das Team von Trainer Zinedine Zidane derzeit durchlebt. Sie begann Anfang Februar mit dem Aus im Pokal-Viertelfinale gegen Real Sociedad aus San Sebastian - 3:4 im eigenen Stadion.

Hazard schon wieder verletzt

Und es gibt noch eine schlechte Nachricht: Eden Hazard ist schon wieder verletzt. Für etwa 100 Millionen Euro Ablöse wurde der belgische Nationalspieler im Sommer 2019 vom FC Chelsea verpflichtet. Die ersten Wochen der Saison verpasste er wegen einer Oberschenkelverletzung, dann fand er sich ganz gut zurecht. Beim 4:2-Sieg gegen den FC Granada, damals Tabellenzweiter, schoss er sein einziges Saisontor und leistete eine von bislang vier Torvorlagen in der Liga.

Ende November erwischte ihn dann die nächste Verletzung. Ein Haarriss im Fuß bedeutete eine Pause von gut drei Monaten. Beim Unentschieden gegen Vigo war Hazard wieder zurück, eine Woche später bei der Niederlage gegen Levante das nächste Dilemma. Der Stürmer aus Belgien humpelte vom Platz, die Diagnose kam einen Tag später: Anbruch des Wadenbeins.

Erst gegen Manchester City, dann gegen den FC Barcelona

Ob die Teilnahme an der Europameisterschaft tatsächlich gefährdet ist, wie einige Medien berichten, sei dahingestellt. Aber viele Spiele für Real Madrid dürfte Hazard in dieser Saison nicht mehr machen.

Sein Tempo, seine Dribbelkunst, seine Schusstechnik könnten die "Königlichen" gut gebrauchen, da es in die heiße Phase geht, die mit zwei ganz brisanten Spielen beginnt. Am Mittwoch (26.02.2020) kommt Manchester City zum Hinspiel im Achtelfinale der Champions League ins Bernabeu, am Sonntag darauf der FC Barcelona, der in der Liga zwei Punkte Vorsprung hat. Es ist keine gute Zeit, die königliche Delle weiter auszubeulen.

"Wir möchten, dass unsere Fans stolz auf uns sind. Wir werden unser Maximum geben" , versprach Zidane vor dem Spiel gegen City mit Pep Guardiola. Reals Kapitän Sergio Ramos betonte: "Die Champions League ist für uns ein ganz besonderer Wettbewerb. Allein die Hymne vor dem Spiel ist eine Extramotivation."

