Drei Spiele warten die "Königlichen" in der Primera Division nun schon auf einen Erfolg. Der bisher letzte gelang Ende Oktober gegen den noch immer sieglosen Aufsteiger SD Huesca. Aktuell rangieren die Madrilenen nur auf Rang vier der Tabelle. Und nun musste sich auch noch Eden Hazard mit einer Oberschenkelverletzung abmelden und fällt voraussichtlich bis zum Jahresende aus.

Hazard verletzt oder außer Form

Immer mehr Fans und Medienbeobachter sehen Hazard mittlerweile als Fehleinkauf. Seit seinem Wechsel von Chelsea nach Madrid für 115 Millionen Euro im Sommer 2019 verpasste er 36 Pflichtspiele. Bei 16 Einsätzen konnte Hazard nur selten überzeugen, er traf ein einziges Mal.

Neben Hazard sind auch Kapitän Sergio Ramos, Mittelstürmer Karim Benzema, der frühere Leverkusener Dani Carvajal, Fede Valverde sowie der Ex-Münchner Álvaro Odriozola verletzt außer Gefecht. Am Dienstag (01.12.2020, 18.55 Uhr, live bei sportschau.de) fehlt in der Champions League beim Auswärtsspiel bei Schachtjor Donezk schließlich noch der Ex-Frankfurter Luka Jovic, der wegen einer Corona-Infektion noch nicht einsatzfähig ist.

Donezk!

Und jetzt Donezk! Mit Grausen erinnern sich die Fans an die Heim-Niederlage am ersten Spieltag. Real lag 0:3 zurück, zwei Treffer in der zweiten Halbzeit konnten das Blatt nicht mehr wenden. Vier Spieltage später rangiert Real mit sieben Punkten und einer Torbilanz von +2 zwar auf Rang zwei der Tabelle der Gruppe B. Aber das Achtelfinale ist alles andere als sicher.

Trainer Zinédine Zidane, der bei Real eine sagenhafte Erfolgsgeschichte (dreimaliger Champions-League-Sieger 2016 bis 2018) vorweisen kann, wirkt etwas ratlos. Immer wieder stellt sich der Weltmeister von 1998 schützend vor seine Mannschaft. Aber viele individuelle Fehler in der Abwehr und die derzeitige Schwäche seiner Offensivabteilung sind für den Franzosen nicht erklärbar.

So langsam schießen sich die Zeitungen auf den Edeltechniker von einst ein, auch weil sich Stammkräfte wie Ferland Mendy und Toni Kroos bisweilen auf der Ersatzbank wiederfinden. Die Zeitung "AS" nannte Zidanes Rotationen jüngst "selbstmörderisch" . Nach der geschichtsträchtigen 1:4-Pleite beim FC Valencia vor drei Wochen sagte der Coach vieldeutig: "Es ist schwer, unser Spiel zu verstehen." Es war die erste Partie unter dem Franzosen, in der sich Real vier Gegentore einfing. Und drei Elfmeter für den Gegner in einer Partie - das hatte es zuvor in 118 Jahren Klubgeschichte noch nicht gegeben.

Noch hat Zinédine Zidane Rückhalt

Der 48-Jährige muss angesichts seiner verletzten Akteure improvisieren. Noch immer genießt er, so heißt es aus Spanien, viel Kredit bei Vereinsboss Florentino Pérez. Was dessen Rückhalt wert ist, dürfte sich Richtung Jahresende zeigen. Dann werden die Achtelfinalisten der Champions League feststehen.

Sollte Real das Achtelfinale nicht schaffen und gar in der Europa League spielen müssen, wäre das eine große Blamage für die so stolzen "Los Blancos". 2000 wurde Real Madrid von der FIFA zum besten Fußballklub des 20. Jahrhunderts gewählt. Und fünf Champions-League- und vier Klub- WM -Titel haben der Reputation seither sicherlich auch nicht geschadet.

Stand: 24.11.2020, 08:00