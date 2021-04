Geliebt wird ein Juventus-Präsident außerhalb des eigenen Lagers nur selten. Zu groß sind die Erfolge des Klubs, zu schnell mischt sich ins Selbstbewusstsein Überheblichkeit. Die Welle an Feindschaft, die über Andrea Agnelli nach Bekanntgabe der Pläne zur Super League schwappte, ist aber selbst auf der nach oben offenen Juve-Hass-Skala enorm.

Ceferin und Agnelli - Ende einer Freundschaft

Einen "Judas" , einen Verräter, nannte ihn Urbano Cairo, Präsident des Stadtrivalen FC Turin und zugleich Besitzer des mächtigen Medienimperiums rings um die "Gazzetta dello Sport". Als "Person, die von allen Leuten, die ich kenne, am meisten und am intensivsten lügt" , bezeichnete ihn UEFA -Präsident Aleksander Ceferin.

Ceferin war bis vor kurzem sogar eng mit Agnelli befreundet. Der Slowene kam in den Genuss, einen Ferrari aus der zum Familienimperium gehörenden Sportbolidenfirma zu fahren und ist Taufpate eines der Kinder Agnellis. Doch mit der Bekanntgabe der Super League ist die Freundschaft zerbrochen.

"Fußball sehr geeignet für Kapitalrendite"

Dabei hätten weder Ceferin noch Cairo überrascht sein dürfen. Gut einen Monat zuvor, auf der 25. Generalversammlung der Vereinigung der Europäischen Fußballklubs ECA , sprach Agnelli ganz offen von den Segnungen der Super League. Er betonte explizit das Interesse der US -Bank JP Morgan am neuen Wettbewerb.

"Das weiß jeder, das war in den Medien" , sagte Agnelli ganz direkt. Der Juventus-Präsident und damalige ECA -Chef geriet regelrecht ins Schwärmen. "Wenn es Interesse von solchen Finanz-Institutionen gibt, dann haben wir in unserer Industrie das Potenzial für eine glänzende Zukunft. Aber im Gegensatz zu anderen Beteiligten haben diese Institutionen kein allzu großes Interesse an Solidarität, sie haben Interesse an Kapitalrendite."

"Solidarität" betonte Agnelli dabei eher abwertend, wichtiger war das Wort "Kapitalrendite" . Er wurde sogar noch konkreter: "Das bedeutet, dass unsere Industrie sehr geeignet ist für Kapitalrenditen. Und wenn wir uns ändern, können wir selbst von diesen Kapitalrenditen profitieren. Wir haben das Produkt: Fußball. Wir haben das Interesse der Finanzwelt, und das muss man jetzt zusammenbringen. Wir befinden uns an einer Weggabelung."

Agnelli nahm dabei den Abzweig in Richtung noch mehr Geld.

Von Schulden getrieben

Teils tat er das als Getriebener. Denn der Juve-Präsident braucht die Millionen. Die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo im Jahr 2018 riss ein dickes Loch in die zuvor soliden Bilanzen des Klubs. Zu den 115 Millionen Euro Ablöse kommen pro Jahr 60 Millionen Euro Bruttogehalt hinzu. Das macht 355 Millionen Euro.

Die aktuelle Schuldenlast von Juventus beträgt laut Recherchen des Wirtschaftsblatts "Il Sole 24 Ore" 358 Millionen Euro. Ein Schelm, wer da einen Zusammenhang mit der Begeisterung für die Super League erkennt.

Juventus zu groß für Italien?

Agnelli ist also zur Geldsuche verpflichtet. Andererseits will er als aktuelle Nummer zwei in der Hierarchie der Industriellendynastie auch den nächsten Schritt machen. Seit seiner Amtsübernahme 2010 hat er Juventus stabilisiert und - zumindest bis zur letzten Saison - zum Branchenführer in Italien entwickelt. Er hat dem Klub ein eigenes Stadion gegeben, inklusive Hotel, sportmedizinischer Klinik und Museum. Die Infrastruktur stimmt.

Juventus ist damit auch der chronisch defizitären Serie A entwachsen. Nur mit dem eigentlichen Ziel, dem Gewinn der Champions League, wurde es bislang nichts. Klubs mit weniger Finanzkraft wie Ajax, Lyon und Porto kegelten die "Alte Dame" zuletzt aus der Königsklasse.

Die Ultras meutern

Und Agnelli, der den Klub einerseits wie ein Feudalherr führt, ihn andererseits zu einem Finanz- und Wirtschaftsimperium aufgebaut hat, will nun den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen. Eben mit einer Noch-mehr-Geld-Liga. Nicht zu stören scheint ihn dabei, dass er die eigene Fanbasis zu verlieren droht. "Es ist die übliche Schweinerei. Es geht nur um Geld, nichts als Geld" , meinte Massimo, der in vorpandemischen Zeiten zwei Mal wöchentlich die Vereinsbar der Drughi aufschloss, zur Sportschau.

Die Drughi sind der größte und mächtigste Fanklub von Juve, gefürchtet nicht nur wegen der Wucht der Fäuste, sondern auch wegen Verwicklungen in Drogenhandel und andere kriminelle Geschäfte. Der Veteran der Kurvenschlachten klang im Gegensatz zu den Funktionären noch nicht einmal empört, sondern nur gelangweilt. "Die Sache mit der Super League wissen wir doch schon seit Jahren" , meinte er, und spielte dabei auf die Enthüllungen der Whistleblowerplattform Football Leaks an.

Schon damals hatten Agnelli und Co. an der Super League gebastelt. Am Sonntag waren sie soweit, dass sie sogar die Posten verteilt hatten. Präsident ist Real Madrids Klubchef Florentino Perez, Vizepräsident Andrea Agnelli. In der Biografie auf der Juventus-Website wird diese Funktion schon aufgeführt, als sei sie ein Ehrentitel - eine schon stoisch anmutende Ruhe angesichts der hochbrandenden Wellen des Zorns.

Festhalten an der Super League

Trotz des Exitus der englischen Klubs will Agnelli offenbar an der Idee der Super League festhalten. In der Nacht zum Mittwoch (21.04.21) kursierten zunächst Gerüchte, dass Agnelli die Präsidentschaft niederlegen würde. "Alles falsch" , teilte kurz und knapp ein Sprecher von Juventus der Sportschau mit.

Agnelli selbst sagte in einem Interview mit der römischen Tageszeitung "Repubblica“, dass er mit der Idee der Super League weiterzumachen gedenke. "Wir haben an UEFA und FIFA geschrieben und warten jetzt auf ihre Vorschläge" , meinte er. Agnelli drohte sogar eine juristische Schlacht an. "Das System Fußball kann einzelnen Klubs nicht ihre von der EU garantierten Freiheitsrechte verbieten", spielte Agnelli auf den Komplex der freien Wahl des Arbeitsplatzes an.

Seine eigenen Spieler würden gern an der Super League teilnehmen, betonte Agnelli, und zwar trotz der Drohungen, eventuell nicht für WM und EM spielberechtigt zu sein. "Sie können es kaum erwarten" , sagte der Juve-Boss der Zeitung.

"Super League - Superflop"

Ob das Starrsinn ist, ein Zeichen von Realitätsverlust gar oder im Gegenteil Führungsstärke, wird die Zukunft zeigen. Mehr Geld mit der "Industrie Fußball" umsetzen wollen ja auch viele von denen, die gerade noch "Judas" und "Lügner" schreien.

Ein Hinweis darauf, dass die Pläne zumindest nicht komplett in den Giftschrank gewandert sind, lieferte Juventus-Trainer Andrea Pirlo bei der Pressekonferenz vor dem Serie A-Match gegen Parma: "Die Super League ist ein Zukunftsprojekt. Der Präsident hat heute morgen davon zu uns gesprochen. Wir wissen, dass der Präsident daran arbeitet, während wir uns voll auf Parma konzentrieren."

Im Rest Italiens weht Agnelli freilich ein Wind der Ablehnung ins Gesicht. Sogar die Turiner Tageszeitung "La Stampa" - sie gehört der Familie Agnelli - titelte: "Super League – Superflop“.

Stand: 21.04.2021, 09:30