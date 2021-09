VfL Wolfsburg: Auch die kleinen Erfolge zählen

Glanz und Glamour verbreitete der VfL Wolfsburg nicht bei seiner Rückkehr in die Champions League. Das 0:0 beim französischen Meister OSC Lille war glücklich und auch dem guten Auge des Video-Schiedsrichters zu verdanken, der bei einem vermeintlichen Treffer und einem Elfmeterpfiff für Lille die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns auf dem Rasen zu Recht revidierte.

Unzufrieden war VfL-Coach Mark van Bommel mit dem torlosen Remis allerdings nicht, zumal sein Team nach einer Gelb-Roten Karte gegen John Anthony Brooks 35 Minuten in Unterzahl spielte. Die schwache Offensivleistung hakte der Niederländer schnell ab und legte den Fokus lieber auf die Widerstandsfähigkeit seiner Elf: "Da stand eine Mannschaft auf dem Platz, bei der man sieht: Gegen die gewinnt man nicht so einfach." Nicht zu vergessen das Sonderlob für Keeper Koen Casteels: "Wir haben einen hervorragenden Torwart, der da ist, wenn es brenzlig wird."

Wie gut ist der VfL wirklich?

Vier Siege in der Bundesliga, auswärts ein Punkt in der Champions League: Der VfL Wolfsburg ist nach dem peinlichen Pokal-Aus aufgrund eines Wechselfehlers zweifellos auf einem guten Weg. Doch wie gut ist van Bommels Team wirklich? Der Spielplan meinte es in der Liga bislang gut mit den Niedersachsen und auch Lille ist trotz des Gewinns der Meisterschaft in der vergangenen Saison kein ganz großes Kaliber.