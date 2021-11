Coach Kohfeldt wirkt: Der VfL Wolfsburg ist wieder da

Mit Mark van Bommel an der Seitenlinie wirkten die "Wölfe" oft planlos und in der Folge auch leidenschaftslos. Seit zwei Spielen ist Kohfeldt für die Niedersachsen verantwortlich und die Fans reiben sich verwundert die Augen. Abwehrarbeit, Körpersprache, Leidenschaft und Teamwork - die Wolfsburger legen wieder die Tugenden an den Tag, die sie überhaupt erst in die "Königsklasse" gebracht haben.

Nmecha: "Wissen genau, was wir machen müssen"

"Endlich fangen wir wieder an, gut Fußball zu spielen", sagte Lukas Nmecha, am Dienstagabend Siegtorschütze beim 2:1 gegen Salzburg, und lobte den neuen Coach: "Er hat Änderungen gemacht, wir stehen taktisch ein bisschen anders und wissen genau, was wir machen müssen." Wer wollte, konnte daraus auch den Umkehrschluss ableiten: Unter van Bommel wussten die Wolfsburger eben dies nicht.