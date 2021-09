Champions League: Strittiger Elfer bringt "Wölfe" um den Sieg

Rund 2.000 Tage nach dem legendären 2:0 gegen Real Madrid erlebten die 13.277 Zuschauer in der Arena einen kämpferisch überzeugenden Auftritt des VfL, der durch eine bittere Elfmeter-Entscheidung kurz vor dem Ende der Partie um den möglichen Sieg gebracht wurde. Zudem mussten sie die letzten Minuten ohne Josuha Guilavogui auskommen, der mit Gelb-Rot vom Platz musste. Nach dem 0:0 zum Auftakt in Lille haben die Wolfsburger nun nach zwei Partien in der Königsklasse zwei Punkte auf dem Konto.

Wilde erste Hälfte mit wenig Torchancen

Die Fans im ausverkauften Wolfsburger Stadion bekamen ein Spiel mit vielen Zweikämpfen, vielen Fouls und wenig Torchancen geboten. Bereits nach knapp zwei Minuten sah VfL-Verteidiger Maxence Lacroix die Gelbe Karte, weil bei einem Laufduell seine Hand im Gesicht des Gegenspielers landete. Auch Renato Steffen wurde früh verwarnt (15.).