Pep Guardiola sprach von "einem besten Spieler, den er je gesehen hat", die Medien überschlagen sich mit Lob: Bernardo Silva hatte einen atemberaubenden Abend gegen Real Madrid.

Pep Guardiola wusste nach dem Abpfiff am Mittwochabend im Etihad Stadum ganz genau, bei wem er sich besonders zu bedanken hatte: Gemessenen Schrittes ging der Spanier auf Bernardo Silva zu und zog den Portugiesen ganz fest an die Brust.

"Er ist einer der besten Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe", so der Katalane später zu den Presseleuten, als er auf die entscheidenden Akteure und vor allem auf Silva angesprochen wurde.

Haaland scheitert, Silva trifft

City hatte die Partie gegen den spanischen Titelträger von der ersten Minute an dominiert, spielte Real streckenweise an die Wand. Was zunächst fehlte, war der Ertrag. Vor allem Erling Haaland drohte schon nach 20 Minuten am sensationell parierenden Thibaut Courtois im Real-Kasten zu verzweifeln. Ein Linksschuss und zwei Kopfbälle aus kürzester Distanz hatte der Belgier von Haaland entschärft. City drohte in Schönheit zu sterben.

Doch dann kam Bernardo Silva. Der rechte Außenbahnspieler Citys, dessen Auftrag eigentlich war, die gegnerische Defensive mit seinen eleganten Dribblings unter Druck zu setzen, hatte sich heimlich in den 16er geschlichen und wurde von Kevin de Bruyne mit einem perfekten Pass in die Tiefe bedient. Silva nahm die Kugel mit aller Seelenruhe an und hämmerte sie an Courtois vorbei ins kurze Eck. Es stand 1:0, der Bann war gebrochen.

Knallhart mit rechts, gefühlvoll mit dem Kopf

Wenig später schlug der 28-Jährige ein weiteres Mal zu und bewies erneut seine glänzende Übersicht und Ruhe vor dem Tor. Nach einem abgeblockten Schuss von Ilkay Gündogan stand er 13 Meter vor dem Tor goldrichtig und drückte den flatternden Ball zielgenau mit der Stirn ins rechte Eck. Mit dem 2:0 war Reals Widerstand im Grunde schon gebrochen.

"In diesen Spielen, in denen es besonders darauf ankommt, ist Bernardo Silva immer da", präzisierte Guardiola sein Lob an Silva. Der blieb in seiner Reaktion nach der Partie gewohnt bescheiden: "Es ist ein schöner Abend für uns", sagte der 28-Jährige: "Wir wussten, dass es schwer werden würde. Diese Mannschaft von Real Madrid zu Hause mit 4:0 zu schlagen, war wunderbar."

"Was für ein wunderbarer Abend"

Silvas Teamkollegen waren derweil einfach nur gelöst und dankbar. Kapitän Ilkay Gündogan bedankte sich bei den Anhängern von Manchester City. "Was für ein wunderbarer Abend. So stolz auf dieses Team. Unglaublicher Support von den Fans - vielen Dank", schrieb der Nationalspieler nach dem 4:0 (2:0)-Erfolg bei Twitter.

Überglücklich zeigte sich Jack Grealish. "Ich stand nach letzter Woche richtig unter Strom. Eine Woche später stehe ich nun hier und wir gewinnen 4:0. Jetzt diesen Moment zu erleben, ist so schön", meinte der englische Nationalspieler, der nachschob: "Nicht viele Teams schaffen so etwas gegen Real."

"Es wird schwer werden"

Matchwinner Bernardo Silva nahm direkt den Titelgewinn ins Visier. "Es wird schwer werden, aber wir werden alles versuchen", sagte der Portugiese bei BT Sports. Die "Sun" wertete den City-Auftritt als "Four-Midable". Wie auch immer das Finale dann ausgehen wird - es könnte das letzte Spiel für Silva im Dress von City werden. Es ist kein Geheimnis, dass Paris St. Germain größtes Interesse daran hat, den Dribbler zu verpflichten.

Real Madrids Luka Modric (l.) setzt sich gegen Bernardo Silva (r.) von Manchester City durch.

Paris war im letzten Sommer schon "dran" an Silva, eine Verpflichtung zerschlug sich damals, weil man Neymar nicht von der Gehaltsliste bekommen hatte. Nun sollen die Franzosen die Fühler noch einmal ausgetreckt haben.

"Inter nicht das beste Geschenk"

Erst einmal geht es für Silva und Kollegen aber am 10. Juni in Istanbul gegen Inter Mailand - Manchester wird die Partie als Favorit angehen. "Ich habe ihre Spiele gesehen, sie sehen sehr stark und defensiv gut organisiert aus", sagte Silva. Inter hatte sich mit zwei Erfolgen (2:0, 1:0) gegen den Lokalrivalen AC Mailand sein Finalticket verdient.

Auch Pep Guardiola schaute schon voraus. Seine erste Einschätzung: "Ein Finale gegen italienisches Team ist ehrlich gesagt nicht das beste Geschenk. Sie sind schwer zu schlagen. Aber wir haben Zeit, uns mental vorzubereiten."

Krönung mit City im Visier

Zweimal gewann er mit dem FC Barcelona die Champions League, mit Manchester City steht er nun zum zweiten Mal im Finale. Seit 2016 trainiert er den Club. Die Krönung auf höchster europäischer Bühne blieb bislang aus.

Der Auftritt beim Fußballrausch gegen Real war für das britische Boulevardblatt "The Sun" aber schon mehr als nur ein Halbfinalsieg für Pep Guardiola's Manchester City. "Es war die Nacht, in der eine siebenjährige Herrschaft ihren Gipfel erreicht hat, als die Perfektion aufflackerte und der unmögliche Traum vom Triple zur Wahrscheinlichkeit wurde."