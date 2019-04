Pep Guardiola schaute nach dem Abpfiff im Emirates-Stadion nach unten, sekundenlang. Der stolze Übungsleiter von Manchester City hatte an einem Sieg zu knabbern, es war der wohl bitterste in seiner bisherigen Trainer-Karriere: Mit dem spektakulären 4:3-Sieg hatte City zwar Tottenham geschlagen - nach dem 0:1 im Hinspiel mussten die Nordengländer aber schon im Viertelfinale der Champions League die Segel streichen.

"Ja, es ist hart, es ist grausam. Aber wir müssen es akzeptieren" , stammelte der 48-Jährige nachdem er sich ein wenig gesammelt hatte. Und beinahe trotzig fügte er an: "Es war ein schönes Spiel. Aber es war ein böses Ende."

Guradiola - nicht frei von taktischen Fehlern

Das frühe Aus wird die Diskussionen um Guardiola beim englischen Meister nun munter entfachen, denn dem oft verkopften Katalanen werden mittlerweile diverse taktische Fehler vorgeworfen - vor allem auf internationaler Ebene. Er suche stets nach noch einer schwierigeren Taktik, wo einfaches Herangehen oft die bessere Lösung wäre, wirft man ihm vor.

Zudem verstand kaum ein Experte, warum Guardiola im Hinspiel bei Tottenham 89 Minuten lang auf Kevin de Bruyne und Leroy Sané verzichtete. Im Rückspiel brachte er wenigstens den Belgier, der schnelle und trickreiche Sané schmorte aber erneut nur auf der Bank. Und statt nach dem 4:2 die endgültige Entscheidung zu suchen, wechselte er gleich defensiv: Brachte Fernandinho für David Silva. Das war wie ein Signal für Tottenham: Angriff!

Meistertitel könnte CL-Aus nicht ersetzen

2017 scheiterte Manchester im Achtelfinale an AS Monaco, im Jahr danach eine Runde später an Liverpool, nun an Tottenham. City kassierte dabei in den sechs Spielen der verlorenen Runden satte 15 Gegentore.