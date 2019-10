Champions League - die donnernde Kampfansage des FC Bayern

Als Titelkandidat nachhaltig ins Gespräch gebracht

Das gilt nicht nur für die Bundesliga, sondern auch für die Champions League. "Wir haben ja oft die Vergleiche zwischen Bundesliga und Premier League. Heute haben zumindest wir von Bayern München nachhaltig bewiesen, dass wir durchaus in der Lage sind, eine Premier-League-Mannschaft der Topklasse zu besiegen" , sagte Rummenigge voller Stolz.

In der vergangenen Saison waren gleich drei deutsche Teams an Klubs von der Insel gescheitert - die Bayern am FC Liverpool, Dortmund an Tottenham und der FC Schalke an Manchester City. So haben sich die Bayern mit dem klaren Sieg nicht nur frühzeitig Richtung Achtelfinale geschossen, sie haben sich auch als Titelkandidat ins Gespräch gebracht.

Desaster für die "Spurs"

Historisch war der Abend vor allem für Tottenham. Die "Spurs" mussten die höchste Heimpleite einer englischen Mannschaft in der Europacup-Historie hinnehmen. Außerdem kassierten die Londoner erstmals in ihrer 137-jährigen Klubgeschichte sieben Heimgegentreffer. Die bislang höchste Niederlage vor eigenem Publikum erlitten die "Spurs" 2018 beim 2:4 gegen den FC Barcelona.

Für die Bayern war es übrigens nicht der höchste Auswärtssieg in der Champions League. Diesen feierten sie 2014 beim 7:1 bei der AS Rom. Und Gnabry gelang als erst zweitem deutschen Stürmer ein Viererpack in der "Königsklasse". Mario Gomez hatte 2012 bei Bayerns 7:0 gegen Basel auch schon mal vier Tore gemacht.

Kovac: "Wir müssen bescheiden bleiben"

Die Bayern wissen um die Strahlkraft ihres Sieges. "Ich denke, dass das 7:2-Ergebnis natürlich die Welle macht" , sagte Gnabry, doch er legte gleich nach: "Wir dürfen aber jetzt nicht übertreiben." Die Mannschaft dürfe sich "nicht zu viel einbilden".

Er lag damit auf einer Wellenlänge mit Trainer Kovac, der nach dem Spiel anmerkte: "Wir müssen bescheiden bleiben. Wir dürfen nicht überdrehen. Wir müssen die vielen guten Sachen, die wir heute gezeigt haben, vermehrt präsentieren." Erinnert sei an den knappen 3:2-Sieg am jüngsten Bundesliga-Spieltag gegen Paderborn. Dennoch haben die Bayern gezeigt, was sie können.

vdv/dpa/sid | Stand: 02.10.2019, 08:27