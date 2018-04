Es fühlte sich ein bisschen nach Götterdämmerung an, am Dienstagabend (10.04.2018) im Olympiastadion von Rom. Andres Iniesta, Barcelonas langjähriger Anführer, schlich nach dem Schlusspfiff über den Rasen von Rom. "Es kann gut sein, dass dies mein letztes Spiel in der Champions League war" , sagte der 33 Jahre alte Barca-Kapitän nach dem völlig unerwarteten Scheitern des Favoriten, der gegen die Roma einen 4:1-Vorsprung aus dem Hinspiel hergab.

"Historische Blamage" - Barca-Stars wie "Touristen unterwegs"

Weder Iniesta, der womöglich im Sommer nach China wechselt, noch die Offensivgiganten um Lionel Messi konnten das verhindern, was die katalanische Zeitung "Sport" als "historische Blamage" und "einfach beschämend" bezeichnete. Die in Madrid erscheinende "Marca", traditionell eher dem Erzrivalen Real Madrid zugewandt, stellte mit trimphierenden Unterton den "Niedergang des Barca-Imperiums" fest. Luis Suarez und Co. seien in Rom "wie Touristen unterwegs" gewesen.

Dass die Barca-Stars womöglich tatsächlich ein Problem hatten, das Rückspiel mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken seriös anzugehen, räumte Trainer Ernesto Valverde im Anschluss indirekt ein: "Wir hätten besser so gespielt, als wenn es 0:0 gestanden hätte."

Barcas Coach dürfte sich auf ungemütliche Wochen einstellen müssen. In Rom fand er keine Antworten, nachdem der Gegner Barca "aus dem Spiel genommen" hatte, wie Valverde im Anschluss einräumen musste. Zu lange vertraute er zudem den altgedienten Anführern. Sergio Busquets, erst von einer Verletzung zurückgekehrt, konnte das Mittelfeld nicht stabilisieren. Erst in den letzten zehn Minuten, als schon alles zu spät war, wechselte Valverde mit einem Hauch von Panik drei neue Offensivkräfte ein. Darunter auch 100-Millionen-Mann Ousmane Dembele, der in Barcelona noch nicht recht integriert ist.

Drittes Scheitern in Folge - Umbruch bei Barca wird kommen

Zwar sind die Katalanen in der Liga weiter auf Titelkurs und stehen im Pokalfinale. Doch Valverdes Mission war es auch, die schmerzende Dominanz von Real Madrid im Wettbewerb mit der größten Strahlkraft, der Champions League, zu brechen. Stattdessen bekommen Messi und Co. nun zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale die Grenzen aufgezeigt. Erneut von einem auch physisch überlegenen Gegner, der Barcas Kombinationsfußball mit Aggressivität und wuchtigem Pressing erfolgreich zu ersticken vermag. Dieses wiederkehrende Muster wird den überfälligen Umbruch in Barcelona nun wohl befördern.

Philippe Coutinho darf erst in der kommenden Saison international spielen, womöglich an der Seite von Antoine Griezmann - Frankreichs Superstar gilt in Barcelona weiter als Wunschkandidat Nummer eins. Doch auch in der Defensive und im zentralen Mittelfeld, wo die bisherigen Leitfiguren Busquets und Gerard Pique auch langsam in die Jahre kommen, muss Barca den Kader wohl neu, vor allem tiefer aufstellen müssen.

Rom-Besitzer Pallotta feiert im Brunnen

Statt Barcelona nimmt nun der AS Rom Kurs auf das Endspiel, wie ihr Trainer Eusebio Di Francesco selbstbewusst nach dem Triumph verkündete. Roms Klubbesitzer James Palotta feierte den historischen Halbfinaleinzug mit einem Sprung in den berühmten Brunnen auf der Piazza del Popolo. Palotta hatte schon vor dem Duell vollmundig verkündet, dass sein Team nicht schlechter sei als Barcelona. Dass ein Milliardär aus den USA, bislang nicht unbedingt Heimat ausgewiesener Fußball-Experten, mit dieser Einschätzung recht behalten sollte - dies ist wohl die Höchststrafe für Barca.