Nach dem historischen Ausscheiden in der Champions League, dem ersten in diesem Jahrhundert, stimmte Barcelonas sonst so wortgewaltiger Präsident Joan Laporta sanfte Töne an und beschwor die Einheit seines strauchelnden Klubs.

"Wir müssen jetzt mehr denn je zusammenrücken. Die Spieler haben alles versucht, aber es war nicht mehr möglich. Wir sind traurig, müssen jetzt aber weitermachen" , sagte der Barca-Boss dem spanischen Sender TV3. Er wolle jetzt die Lage in Ruhe mit Trainer Xavi Hernandez analysieren, ließ Laporta die Zuschauer noch wissen.