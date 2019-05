Jürgen Klopp lachte viel. Er wirkte gelöst und locker, nahm die Spieler in den Arm, klatschte sie ab, schüttelte Hände. Wer ihn nach dem Schlusspfiff des Halbfinal-Hinspiels der Champions League über den Rasen des Stadions Camp Nou schlendern sah, der konnte meinen, sein FC Liverpool hätte beim FC Barcelona gerade einen Sieg eingefahren.

Hatte er aber nicht. Vielmehr hatten die "Reds" mit 0:3 verloren und haben nun vor dem Rückspiel am Dienstag (06.05.2019) an der heimischen Anfield Road kaum noch Chancen auf den Einzug ins Endspiels.

Klopp: "Das beste Auswärtsspiel"

Klopp war dennoch nicht schlecht drauf, und das lag daran, dass er sich nichts vorzuwerfen hatte. Und das gepaart mit der Erkenntnis, dass die anderen an diesem Abend einfach besser waren. "Ich habe Spaß gehabt an dem Spiel, außer dem Ergebnis fand ich alles gut" , sagte Klopp und attestierte seiner Elf trotz des klaren Ergebnisses eine "Top-Leistung" und das "beste Auswärtsspiel" in der Champions League, für das sie "Respekt verdient" habe.

Beste Chancen verpasst

Es war eine Partie auf Augenhöhe, in der die Engländer beste Chancen vergaben und zeitweise sehr mutig und dominant auftraten. Doch Mohamed Salah, James Milner und Sadio Mane scheiterten entweder am glänzend aufgelegten Barca-Torwart Marc-Andre ter Stegen oder am Pfosten. Auch vom frühen Gegentreffer durch Luis Suarez (26.) ließ sich das Team nicht aus dem Konzept bringen und war bis zur 75. Minute immer nah dran am Ausgleich, den sie auch verdient gehabt hätten. Dann kam Lionel Messi.