Wohl wissend, dass er das von den Bayern-Bossen am Freitag wortgewaltig beschworene Zusammengehörigkeitsgefühl konterkariert hätte, wenn er am Tag danach persönliche Beschwerden geführt hätte. Nebenbei bringt es Sympathiepunkte, wenn Stars sich in ihrem Ego zurücknehmen.

Präsident Uli Hoeneß hatte es als das größte Problem für den Trainer bezeichnet, dass "die Spieler, die nicht spielen, sauer sind." In Diktion des polternden Patriarchen: "Das ist auf Dauer viel leistungstödlicher, als wenn er einen jungen Spieler in den Kader nimmt (sic)." So überwölbt die Frage die nächsten bayrischen Wochen, ob der Verzicht auf einen der größten Spaßmacher der Liga nur eine Momentaufnahme ist oder sich zum Dauerzustand ausweitet? Kovac befeuerte die Debatte naturgemäß nicht, sondern der 47-Jährige unterstrich erneut, wie wichtig es sei, aus einem Pool von 16, 17 Spielern zu schöpfen und das Personal zu tauschen: "Es geht einfach nicht, vier, fünf, sechs Wochen lang jeden dritten Tag auf diesem Niveau zu spielen."

Es müllert nur noch selten

Und doch ist es neu, wenn Müller zweimal hintereinander in Schlüsselspielen nur Randfigur ist. Der ulkige Herumtreiber galt lange als verlässlicher Retter, der sich überall und nirgends auf dem Spielfeld blicken lässt, um dann irgendwann irgendwo irgendwie ein wichtiges Tor zu erzielen. Die Quote in der DFB-Auswahl (98 Länderspiele/ 38 Tore) und in der Bundesliga (293/ 106) spricht für sich. Und auch die Champions-League-Bilanz (101/ 42) ist beim bayrischen Unikum ja nicht so schlecht. Doch in dieser Saison hat es nur je einmal an den ersten beiden Spieltagen gemüllert.

Dass dem schlitzohrigen wie beliebten Oberbayer, für den Verein noch viel mehr Identifikationsfigur als fürs Nationalteam, der Instinkt bisweilen verlassen hat, ist offenkundig. Die "Müller-spielt-immer" -These eines Louis van Gaal hatte vor einem Jahr schon Carlo Ancelotti ohne Ankündigung kassiert, was dem Italiener größere Schwierigkeiten bescherte, als ihm lieb sein konnte.

Aber spätestens als Jupp Heynckes zurückkehrte, konnte sich Müller der alten Wertschätzung sicher sein. Letztlich brachte er es in der Vorsaison pflichtspielübergreifend wieder auf 33 Scorerpunkte, und auch für die WM war Müller gesetzt, schließend kam er als derjenige nach Russland, der bei seinen ersten beiden Turnieren 2010 und 2014 je fünfmal getroffen hatte. Doch seine dritte WM geriet zum Reinfall, der Formverfall wirkte Besorgnis erregend.

Löw entschied sich für mehr Tempo

Es spricht nicht gegen Löw, so lange wie möglich am verdienten Leistungsträger festgehalten zu haben, doch jeder konnte im Stade de France sehen, wie wichtig das Tempo für die Offensive ist. Und da sind Klubkollege Gnabry, Timo Werner (RB Leipzig) und Leroy Sané (Manchester City) einfach auf flotteren Füßen unterwegs. Als Außenangreifer sieht sich Müller ohnehin nicht mehr, was zum Kardinalproblem neben der verlorenen Leichtigkeit führt.

Das 75-Kilo-Leichtgewicht ist im Laufe der Karriere fast zu universell geworden, um nun auf einen festen Platz zu pochen. Kovac sieht in seiner Nummer 25 einen Mittelfeldspieler, aber da sind Thiago und James Rodriguez spielstärker. Genau wie neuerdings Löw setzt Kovac auf einen festen Sechser - hier Joshua Kimmich, dort Javier Martinez - , dem zwei flexible Achter zur Seite stehen.

Ballsicherheit wird in diesen Systemen wichtiger als Raumdeutung, was definitiv die wichtigste Waffe des Schleichers mit den dünnen Beinen darstellt. Dass Kovac übrigens schmunzelnd anmerkte, er habe sich in heiklen Personalfragen mit Löw abgesprochen, könnte Thomas Müller irgendwann noch als schlechten Scherz auffassen.

Stand: 22.10.2018, 11:49