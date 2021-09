RB Leipzig "ohne Druck" ins Spiel gegen Brügge

Ausweichen, Lachen und Grätschen

RB-Coach Jesse Marsch wich am Montag bei der Frage nach dem "Gewinnenmüssen" aus: "Das Spiel ist wichtig. Wir müssen in jedem Heimspiel punkten, wenn wir gut durchkommen wollen", sagte er, und: "Aber wir haben keinen Druck."

Das deckte sich immerhin mit der Stimmung seines Teams beim vorherigen Training am Nachmittag. Da hatten Emil Forsberg, Konrad Laimer & Co., aber auch der ordentlich mitgrätschende Jesse Marsch sichtlich gute Laune. Sicher auch ein Nebeneffekt des 6:0-Heimsieges am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC.

Wer darf stürmen?

In Sachen Aufstellung gegen Brügge ließ sich der Coach allerdings nicht in die Karten schauen. Forsberg? Yussuf Poulsen? André Silva? Er vertraue jedem Spieler seines Kaders, betonte Marsch. Von "Never change a winning team!" hält der Amerikaner jedenfalls nicht viel: "Wir müssen immer neu entscheiden, was für jeden Gegner und jede Situation das Beste ist".

Bei zumindest drei Spielern muss keine Entscheidung getroffen werden. Das wären Angelino, der das mit einem mit Gelb-Rot bestraften Foul im Spiel gegen ManCity selbst erledigt hat, sowie die beiden verletzten Dani Olmo und Marcel Halstenberg. Dass Amadou Haidara, Tyler Adams und Josko Gvardiol angeschlagen sind, wie einige Medien zuvor berichtet hatten, davon war am frühen Montagabend keine Rede mehr. Außer Olmo und Halstenberg, erklärte Jesse Marsch, seien alle "fit und bereit".