Champions League: RB Leipzig mutig vor Paris-Gastspiel

Mukiele: "Sind nicht in Top-Form"

"Wenn man die Ergebnisse der vergangenen Spiele sieht, sind wir nicht in Top-Form", sagte Verteidiger Nordi Mukiele. "Es liegt an uns, den Matchplan umzusetzen, um Punkte einfahren zu können", so der 23-jährige Franzose. "Wir sind derzeit wer wir sind. Wir müssen Geduld haben, aber gleichzeitig auch Druck machen", umschreibt der Coach, dass sein Team weiterhin mit der Umstellung von Trainer Julian Nagelsmann auf Jesse Marsch seine Probleme hat. "Wir haben eine Entwicklung gehabt. Natürlich haben wir noch viel zu tun, und PSG ist eine Mannschaft mit viel mehr Qualität, aber die Klarheit ist bei unseren Jungs mehr da."

PSG-Star Neymar fehlt verletzt

Mit einer Niederlage bei PSG hätte RB kaum noch Chancen auf das Champions-League-Achtelfinale. "Das wird eine schwierige Aufgabe. Paris war schon ohne Messi so eine gute Mannschaft", weiß Marsch über den Angriff der Pariser um den mehrfachen Weltfußballer des Jahres, Lionel Messi. Zusammen mit Neymar und Kylian Mbappe bildet Messi einen PSG-Wundersturm, gegen den keine Mannschaft der Welt gerne antritt. Immerhin: Neymar fällt am Dienstag mit Adduktorenproblemen aus. Das teilte PSG am Montag (18.10.2021) mit. Neben dem Brasilianer fehlt der spanische Innenverteidiger Sergio Ramos.

Marsch-Plan für PSG: Schnelles Umschalten und Standards

Hoffnung auf einen Punkt schöpft RB zudem aus dem Punktgewinn des FC Brügge beim 1:1 zum Auftakt in die Champions-League-Saison bei PSG. Die Belgier erkämpften sich den Zähler mit hohem Laufeinsatz und hohem Pressing. Genau mit dem Fußball also, den Marsch mit RB Leipzig spielen möchte. "Natürlich versucht jeder Gegner von Paris, ein schnelles Umschaltspiel zu spielen", verriet Marsch vor dem Gastspiel in Paris. Außerdem hofft der RB-Coach auf Standards: "Vielleicht ein Vorteil für uns können Standardsituationen sein, wir haben in dieser Saison gut mit Standards gespielt."

dh/sid/dpa