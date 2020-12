Wie viel Respekt Ole Gunnar Solskjaer vor RB Leipzig hat, offenbarte sich am Samstagabend (05.12.2020). Beim Auswärtsspiel bei West Ham United verzichtete der norwegische Trainer von Manchester United zu Beginn auf Bruno Fernandes und Marcus Rashford. Und damit auf seine zwei besten Spieler. Sie sollten vor dem großen Showdown am Dienstagabend in der Champions League eine Pause bekommen.

Als es zur Halbzeit 0:1 stand, was angesichts der Chancen West Hams noch schmeichelhaft war, musste Solskjaer reagieren. Fernandes und Rashford kamen – und sorgten für die Wende. Erst bereitete der Portugiese den Ausgleich von Paul Pogba vor, später traf Rashford zum 3:1-Endstand. Die Leipziger dürften den Namen des jungen Engländers noch gut in Erinnerung haben – schließlich war er es, der ihnen im Hinspiel in gerade einmal 18 Minuten drei Treffer einschenkte. Endstand: 5:0.

Zwei Schritte nach vorn, einen zurück

Auf das bevorstehende Endspiel um das Weiterkommen in Champions-League-Gruppe B hat dieses Ergebnis einen entscheidenden Einfluss: Trotz gleicher Punktzahl vor dem letzten Spieltag reicht Man United ein Punkt. Leipzig muss gewinnen – könnte Man United damit aber in die größte Krise unter Solskjaer stürzen. Es würde ins Bild passen.

Seit der Norweger am 19. Dezember 2018 das Team übernommen hat, wiederholt sich das Muster: Auf zwei Schritte nach vorn, folgt mindestens einer zurück. Noch immer ist der Coach dabei, seine optimale Formation zu finden. Noch immer hat er keinen einheitlichen Spielstil etabliert. Solskjaer muss es sich zum Beispiel vorwerfen lassen, keine passende Rolle für Superstar Paul Pogba gefunden zu haben. Es passt ins Bild, dass sich sein Berater Mino Raiola in italienischen Medien jüngst mit den Worten geäußert hat, Pogbas Zeit in Manchester sei "vorbei".

Viele Problem-Personalien im Kader

Der Franzose, der 2018 für 100 Millionen Euro nach England zurückkehrte ist nur ein Beispiel von vielen. Landsmann Anthony Martial befindet sich seit Wochen im Formtief, durch seine verpasste Chance gegen Paris St. Germain zuletzt wurde er zum Gespött in den sozialen Medien. Jungstar Mason Greenwood fiel, zumindest bei der Nationalmannschaft, durch Undiszipliniertheiten auf und wurde häufig nicht einmal in den Kader berufen – ohne dass sich Solskjaer klar und deutlich dazu positionierte. Ein Lichtblick: Ihm gelang gegen West Ham sein erster Premier-League-Treffer in dieser Saison.

Kapitän Harry Maguire wurde nach kapitalen Fehlern zu Saisonbeginn von einigen Experten auf der Insel sogar nahegelegt, mal eine schöpferische Pause einzulegen. Zuletzt zeigte er sich zumindest stabilisiert. Selbst der über Jahre hinweg unantastbare David de Gea im Tor ist schon lange nicht mehr fehlerfrei. Solskjaer aber ließ keinerlei Diskussionen zu, obwohl mit Dean Henderson ein hochtalentierter britischer Keeper, der zuletzt zwei Jahre an Sheffield United ausgeliehen war, bereitsteht. Gegen Leipzig steht Henderson im Kasten – weil de Gea verletzt fehlt.

Donny van de Beek – nur ein Missverständnis?

Und dann wäre da noch die besondere Personalie Donny van de Beek. Der Niederländer sorgte in den vergangenen Jahren bei Ajax Amsterdam für Furore, kam im Sommer für knapp 35 Millionen Euro ins Old Trafford. Nachdem er wochenlang quasi gar nicht eingesetzt wurde, bekam er zuletzt mehr Spielzeit. Seine Fähigkeiten aber blühen nur sporadisch auf. Hollands Fußballidol Marco van Basten bezeichnete van de Beeks Wechsel bereits öffentlich als Fehler.

Auf den Niederländer angesprochen sagte Solskjaer vor einiger Zeit: "Macht euch keine Gedanken, er wird seine Einsatzzeit bekommen." So wie am Wochenende bei West Ham United. Nach schwachen ersten 45 Minuten machte der 23-Jährige dann Platz für Fernandes.

Pogba und Maguire (noch) keine Führungsspieler

Der Portugiese hatte nach seiner Ankunft im Januar keinerlei Ankunftsschwierigkeiten, ist heute Führungsspieler, war in dieser Champions-League-Saison schon Kapitän. Er geht gemeinsam mit Rashford voran. Die beiden herausragenden Akteure im United-Kader schultern aktuell deutlich mehr Verantwortung, als es Solskjaer lieb sein dürfte.

Verantwortung wäre etwas, das man von Außen betrachtet auch von Spielern wie Pogba und Maguire erwarten würde. Aber wie bei so vielen Akteuren, im hochklassig bestückten und vor allem sehr teuren (Gesamtmarktwert laut "transfermarkt.de" knapp 800 Millionen Euro) United-Kader, reicht es häufig nur für Mittelmaß und vereinzelte Leistungsausbrüche nach oben und unten.

Hier ist Solksjaer in der Verantwortung, seinen Profis eine Perspektive zu geben. Einen Plan, dem sie folgen können. Stattdessen wechselt der Coach von Dreier-Abwehrkette auf Vierer-Abwehrkette und von der Raute im Mittelfeld zum 4-5-1-System. Dass Solskjaer zwei Mal in Folge das gleiche Team aufbot, kam in dieser Saison nicht einmal vor. Zuletzt war das Mitte Juli der Fall.

Bestes PL-Team seit dem Restart im Juni

Gegen Leipzig wird es auch wieder Veränderungen geben. Denn an Fernandes und Rashford führt kein Weg vorbei. Gut möglich, dass Pogba und van de Beek ihre Plätze räumen müssen. Um 85-Millionen-Mann Maguire mal aus der Schusslinie zu nehmen, fehlen die Alternativen.

Nach dem Comeback-Erfolg gegen West Ham mischt United in der Premier League wieder oben mit. Überhaupt war kein Team seit dem Restart nach der Corona-Pause im Juni erfolgreicher in der Liga. Und doch gab es mitunter peinliche Pleiten, u.a gegen Crystal Palace (1:3) und Tottenham Hotspur (1:6) im Old Trafford. Eben zwei Schritte nach vorn - und dann einen zurück. Welchen Schritt machen die "Red Devils" in Leipzig?

Stand: 08.12.2020, 09:36