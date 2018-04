Manchester Citys Suche nach der Erfolgsspur

Die Farbe des Pullunders, den Pep Guardiola am vergangenen Samstag (07.04.2018) im Spiel gegen Manchester United trug, passt ganz gut zur derzeitigen Stimmung bei seinem Klub Manchester City. Der Spanier wählte ein klassisches Grau für sein Oberteil. In diesem Dress rackerte und arbeitete er gewohnt gestenreich an der Seitenlinie - allein: Es half nichts. Seine "Himmelblauen" hatten das Stadtderby in der Premier League nach 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben und verloren 2:3.

Drei Gegentore zweimal hintereinander neu für Guardiola

Keine gute Vorbereitung für das nun anstehende Rückspiel in der Champions League an diesem Dienstag gegen den FC Liverpool. Das erste Duell in diesem Viertelfinale hatte Guardiolas Mannschaft vergangenen Woche bekanntlich 0:3 verpatzt.

"Ich hoffe, dass dieses Spiel keinen allzu großen Schaden bei meiner Mannschaft hinterlässt" , sagte Guardiola nach dem Match gagen Manchester United. Zwei Niederlagen in Folge mit drei Toren Unterschied - das hatte es in der bald neunjährigen Trainerkarriere des Katalanen laut Datendienst Opta überhaupt noch nicht gegeben.

Unruhiger und gestresster Trainer

0:3 gegen den FC Liverpool, 2:3 gegen Manchester United - diese Aprilwoche droht also zum mittleren Desaster für die "Citizens" zu werden. " Jetzt müssen wir versuchen, tapfer genug zu sein, um aufzustehen und uns auf Dienstag konzentrieren", sagte der 47-Jährige noch nach dem jüngsten Auftritt. Die Hoffnung, doch noch das Halbfinale der Königsklasse zu erreichen, hat Guardiola zwar nicht verloren. Doch wirklich optimistisch wirkt der Coach nicht, eher unruhig und gestresst.

Umarmung unter Kollegen: Guardiola und Mourinho

Um den Rückstand umzubiegen, sollte City unbedingt zu Null spielen. Nach der Niederlage gegen United und dem erneuten Zusammenbruch ist das allerdings nur schwer vorstellbar. Dabei ist die absteigende Formkurve bereits seit der Weihnachtszeit zu beobachten. Kaum ein anderes europäisches Topteam geht derart verschwenderisch mit den eigenen Ressourcen um.

Verschwenderisch mit eigenen Ressourcen

Im Versuch, die Liga jede Woche zu dominieren, hat Guardiola neun Stammspieler in dieser Saison häufiger als 40 Mal eingesetzt. Einige Leistungsträger am Wochenende für das Rückspiel in der Königsklasse am Dienstag zu schonen, dürfte nun zu spät gekommen sein. Mit dem FC Liverpool trifft City nun auf einen Gegner, dessen Trainer Jürgen Klopp sein Personal ohne Ausnahme durchgewechselt hat.

Das drohende Aus gegen Liverpool würde die Freude im Verein über die so gut wie sichere Meisterschaft empfindlich trüben. Im Februar hatt sich das Team schon ungeplant aus dem FA Cup verabschiedet - gegen Drittligist Wigan Athletic. Der Gewinn des eher unbedeutenden Ligapokals war nur ein schwacher Trost. Ob der Meistertitel den City-Bossen reicht? Vermutlich genauso wenig wie dem Perfektionisten Guardiola.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 10.04.2018, 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 10.04.2018, 08:39