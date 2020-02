Pep Guardiola tat so als würde er den Sinn der Frage nicht verstehen, die ihm ein Reporter gestellt hatte. " Warum sollte ich gehen? Ich liebe diesen Klub ", sagte der Trainer von Manchester City nach dem 2:0 im Nachholspiel der Premier League gegen West Ham United in der vergangenen Woche. Nein, er sehe keinen Grund, sich Gedanken über seine Zukunft zu machen. Zumindest gibt er das vor. Dabei wäre es naheliegend, wenn Guardiola seinen Abschied erwägen würde.

Denn die UEFA hat geurteilt, dass der englische Meister wegen falscher Angaben zum Financial Fairplay für zwei Saisons aus der Champions League ausgeschlossen wird. Das Achtelfinale der laufenden Spielzeit gegen Real Madrid mit dem Hinspiel in Spaniens Hauptstadt an diesem Mittwoch könnte im Falle des Ausscheidens der vorerst letzte Auftritt der "Citizens" in Europas Premium-Wettbewerb sein. Auch wenn Guardiola anderer Auffassung ist: "Wir werden kämpfen. Wenn wir uns wieder für die Champions League qualifizieren, werden wir nächste Saison dabei sein. "

Wagenburg-Mentalität bei Manchester City

Das Bekenntnis des Trainers zu seinem Arbeitgeber und sein Kampfgeist stehen stellvertretend für die Reaktion des Klubs auf die UEFA-Sperre. Manchester City errichtet eine Wagenburg, mit Zusammenhalt nach innen und einer Trotzhaltung nach außen. Der Verein geht vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen die Verbannung aus der Champions League vor und gibt sich zuversichtlich, die Sperre abzuwenden. Erst wenn das finale Urteil feststeht, wird sich zeigen, wie ernst es Guardiola mit seinem Treue-Schwur ist. Sollte der Ausschluss für zwei Jahre bestehen bleiben, droht auch ein Exodus wichtiger Spieler wie Kevin De Bruyne oder Raheem Sterling.

Manchester Citys Haltung gegenüber der UEFA ist aggressiv. Von Krieg ist in englischen Medien die Rede, der "Guardian" fühlt sich an " die toxische Brexit-Kampagne " erinnert. Der Verein sieht sich zu unrecht bestraft, will aber auf das UEFA-Urteil vorbereitet gewesen sein. Man sei " enttäuscht, aber nicht überrascht ", teilten die "Citizens" gleich nach dem Schuldspruch vor anderthalb Wochen mit. Vorstand Ferran Soriano sprach ein paar Tage später in einem Interview mit der klubeigenen Presseabteilung davon, dass es bei der Strafe gegen den Verein " weniger um Gerechtigkeit und mehr um Politik" gehe. Wobei er nicht konkretisierte, welche Art von Politik er meint.

Eine Verschwörung gegen den Klub?

Eine Ahnung davon bekommt man, wenn man sich mit Fans von Manchester City unterhält, die den Einstieg von Scheich Mansour aus Abu Dhabi im Jahr 2008 und den damit verbundenen Aufstieg zum Topklub für einen Glücksfall halten. " Seit der Übernahme ist die Presse hinter uns her. Wir glauben, dass die UEFA etwas gegen uns hat, um die etablierten großen Vereine zu schützen ", sagt Dave Wallace im Gespräch mit Sportschau.de. Zusammen mit seiner Frau Sue verantwortet er das Fanzine "King of the Kippax", benannt nach einer Tribüne des alten Stadions an der Maine Road.

Dass sich Europas Fußball-Elite gegen ihren Klub verschworen hat, ist eine weit verbreitete Auffassung unter Fans der "Citizens". Das Financial Fairplay sehen sie als ein Instrument dieser Verschwörung. Dementsprechend schlecht ist das Ansehen der UEFA bei der himmelblauen Anhängerschaft. Seit Jahren wird die Hymne der Champions League ausgebuht. Beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid am 17. März dürfte die Abneigung gegen den Verband mit einem bislang nicht gekannten Furor vorgetragen werden. Einen Vorgeschmack bot die Ligapartie gegen West Ham, Manchester Citys erster Auftritt nach dem UEFA-Urteil. ! Fuck off UEFA, we’ll see you in court ", klang es von den Rängen des heimischen Stadions - "Man sieht sich vor Gericht."

Eine zwiespältige Angelegenheit

Die Champions League ist für Manchester Citys Fans eine zwiespältige Angelegenheit. Einerseits ist da die Verachtung für das Establishment des internationalen Fußalls, andererseits der Wunsch, nach vier Meisterschaften in den vergangenen acht Jahren endlich auch in den Zirkel der größten Vereine des Kontinents vorzudringen. So erklärt es Magazin-Macher Dave Wallace: "Viele Fans werden sagen: Die Champions League kümmert uns nicht. Aber theoretisch müssen wir anfangen, sie zu gewinnen. Das würde uns in die Riege der Topklubs in Europa heben. " Nach aktuellem Stand ist die laufende Saison die vorerst letzte Gelegenheit dazu.

