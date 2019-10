Alle Hoffnungen, dass bereits das umjubelte 1:0 über Mönchengladbach am vergangenen Samstag nach zuvor drei Remis in der Bundesliga für eine Trendwende gesorgt haben könnte, erwiesen sich in Mailand als Wunschdenken.

Mit gnadenloser Kaltschnäuzigkeit zwangen die eigentlich über weite Strecken ähnlich harmlosen Italiener den BVB in die Knie. " Das war ein Spiel, das man nicht unbedingt verlieren muss. Inter war deutlich effektiver als wir ", klagte Sportdirektor Michael Zorc.

Um nicht für zusätzliche Unruhe zu sorgen, redete Favre den schwachen Auftritt in Mailand schön. " Ich denke, wir haben ganz okay gespielt. In der ersten Halbzeit waren wir sehr stabil ", befand der Schweizer Fußball-Lehrer zur Verwunderung mancher Zuhörer.

Zorc: " Führen keine Trainerdiskussion"

Doch der Trainer genießt die volle Rückendeckung vom Vorstand. " Wir führen keine Trainerdiskussion. Wir sind froh, dass wir Lucien Favre haben ", sagte Zorc und ergänzte: " Der Trainer hat sich mit der Aufstellung etwas überlegt. Einfach eine andere Situation zu kreieren. Ich denke, dass es eigentlich ganz gut aufgegangen ist, denn in der ersten Halbzeit haben wir wenig zugelassen. Wir waren heute sicherlich nicht zwei Tore schlechter und das macht mich zuversichtlich für das Spiel in zwei Wochen. "

Ohne Reus und Alcácer kein Zielspieler in der Spitze

Trainer Favre hatte improvisieren müssen. So waren die Westfalen, die auf Kapitän Marco Reus (Grippe) und Paco Alcácer (muskuläre Probleme) hatten verzichten müssen, mit Thorgan Hazard in der Sturmspitze in die Partie gegangen.

Ein richtiger Mittelstürmer ist der Belgier nicht. In Mailand wurde deutlich, dass ohne die beiden Stürmer ein Zielspieler in der Spitze fehlt, der Kader auf dieser Position möglicherweise zu dünn besetzt ist.

Stand: 24.10.2019, 10:59