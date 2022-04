Luka Modrić bei Real Madrid - mit der Gewissheit eines Champions

Luka Modrić spielt nun bald zehn Jahre bei Real Madrid. Er hielt schon viermal den Pokal für die Champions League in die Höhe, wurde aber erst zweimal Meister mit den "Königlichen" . Der dritte Titel in La Liga ist allerdings nur noch eine Frage von Tagen, denn Real benötigt aus fünf Spielen noch einen Punkt, den sollte die Mannschaft schon am Samstag (30.04.2022) im eigenen Estadio Santiago Bernabéu gegen Espanyol Barcelona holen.

Champions-League-Hinspiel bei Manchester City

Die Chance, zum fünften Mal die Champions League zu gewinnen, hat Modric auch noch. Allerdings sind die Hürden wesentlich höher. Im Halbfinale wartet Manchester City. Am Dienstag (26.04.2022) wird um 21 Uhr (im Sportschau-Live-Ticker) das Hinspiel im Nordwesten Englands angepfiffen.

Schon das Viertelfinale hatte Real auf die britische Insel geführt. Es gelang ein glanzvoller 3:1-Sieg in einem glanzvollen Hinspiel beim FC Chelsea. Der Vorsprung war dann allerdings im Rückspiel dahin, Chelsea führte mit 3:0 im Bernabéu.

Real benötigte zwingend ein Tor, die Zeit drängte. Manch eine Mannschaft wäre in Hektik verfallen, aber Real spielte mit der Gewissheit eines Champions, dass dieses eine Tor schon gelingen wird.