Lange Partynacht - Klopp und Campino senden Grüße aus Madrid

Einen entsprechenden Clip teilten die Toten Hosen um Liverpool-Edelfan Campino am Sonntagvormittag bei Instagram. "We're sending greetings from Madrid, tonight we made it number six, we brought it back to Liverpool, cause we promised we will do", grölten der 51-jährige Klopp (mit dem Henkelpokal in beiden Händen), der fünf Jahre ältere Campino und weitere Liverpool-Fans.

Auf Deutsch bedeutetet der Text: "Wir schicken Grüße aus Madrid, heute Abend haben wir den sechsten Pokal geholt, wir haben ihn zurück nach Liverpool gebracht, weil wir es so versprochen hatten." Im Vorjahr hatten Klopp und Campino nach dem 1:3 im Endspiel der Königsklasse in Kiew gegen Real Madrid in den frühen Morgenstunden gesungen: "Wir haben den Champions-League-Pokal gesehen. Madrid hatte das ganze Glück. Nächstes Jahr bringen wir ihn zurück nach Liverpool."

Klopp: "Ich habe nicht alles mitgekriegt"

Klopp hat von der Siegerparty des FC Liverpool nach dem Champions-League-Triumph nur wenig mitbekommen. "Heute Morgen haben die Jungs drüber gesprochen, von irgendwelchen Musik-Acts und weiß der Teufel was, aber hab ich alles nicht mitgekriegt", sagte der 51-Jährige. Die Party danach habe bis Sonntagmorgen um viertel nach sechs gedauert, sagte der Coach. Er sei aber "ein bisschen früher gegangen". Klopp sagte: "Ich stand in der Ecke und hab ein paar Bier getrunken, mich mit Freunden und Familie unterhalten und bin dann auch wirklich ins Bett gegangen."