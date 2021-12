Jetzt live - die Auslosung zu Champions League und Europa League

Der FC Bayern hat mit sechs Siegen eine makellose Vorrunde bestritten und bekommt als Gruppensieger einen Zweiten zugelost!

Als Gegner der Münchner kommen Thomas Tuchels Titelverteidiger FC Chelsea, Paris Saint-Germain mit Lionel Messi, Atlético Madrid, Sporting Lissabon, FC Villarreal, FC Salzburg oder Inter Mailand infrage. Die Hinspiele des Achtelfinales werden am 15./16. oder 22./23. Februar ausgetragen, die Rückspiele finden am 8./9. oder 15./16. März statt. Der FC Bayern tritt als Gruppensieger zunächst auswärts an.

Dortmund und Leipzig erwarten ihre Gegner

Die Bayern sind der einzige Bundesliga-Vertreter in der K.o.-Phase der Königsklasse. Borussia Dortmund und RB Leipzig spielen nach ihren dritten Plätzen als "Absteiger" in der Europa League weiter und bekommen ab 13.00 Uhr ihre Zwischenrunden-Gegner zugelost. Schlimmstenfalls drohen Kaliber wie der SSC Neapel oder Lazio Rom. Außerdem im Topf: Glasgow Rangers, Real Sociedad, Olympiakos Piräus, Sporting Braga, Betis Sevilla und Dinamo Zagreb.

