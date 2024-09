Champions League Juventus Turin und Aston Villa starten souverän Stand: 17.09.2024 20:49 Uhr

Juventus Turin hat zum Auftakt der Champions League am Dienstag einen verdienten 3:1-Sieg gegen Eindhoven eingefahren. Auch Aston Villa siegte deutlich - gegen die Young Boys Bern gab es ein 3:0 (2:0).

Das erste Tor der reformierten Champions League schoss der in Regensburg geborene Kenan Yildiz. Der in der Jugend bei Bayern München ausgebildete Türke traf für Juventus bereits in der 21. Minute mit einem Kunstschuss in den Winkel. Der ehemalige Schalker Weston McKennie (27.) und Nicolas Gonzalez (52.) legten nach, ehe Ismael Saibari (90.+3) noch zum 3:1-Endstand verkürzte.

Bayern-Gegner Aston Villa überzeugt

Bayern Münchens nächster Champions-League-Gegner Aston Villa meldete sich nach 41-jähriger Abstinenz mit einem klaren Sieg in der Königsklasse zurück. Der englische Traditionsverein gewann zum Auftakt hochverdient bei den Young Boys Bern.

Für Villa erzielte der Belgier Youri Tielemans das erste Tor der Champions-League-Geschichte (27.), ehe Jacob Ramsey (38.) nach einem kapitalen Abwehrfehler des Schweizer Liga-Schlusslichts erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Amadou Onana (86.).

Neuauflage des Landesmeister-Finales 1982

Am 2. Oktober empfängt das Team aus Birmingham die Bayern. Es wird eine Neuauflage des Landesmeister-Finales von 1982, das die Engländer überraschend gewonnen hatten. Das Aus im Viertelfinale der folgenden Saison war bis Dienstag der letzte Auftritt des Klubs in der europäischen Eliteklasse.