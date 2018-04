" Darfst Du niemals pfeifen "

Ähnlich äußerte sich der frühere Bayern-Profi Benatia. "Du darfst in der 93. Minute niemals so einen Elfmeter pfeifen. Jeder weiß, dass dieses Spiel in die Verlängerung gehen sollte" , sagte der Abwehrspieler. Er stellte den Verdacht einer Bevorteilung Reals in den Raum: "Im vergangenen Jahr haben sie gegen Bayern München zwei oder drei Abseitstore gemacht, wenn ich mich nicht irre. Es ist immer dasselbe. Real ist so eine große Mannschaft - sie bräuchten keine Extra-Hilfe."

" Die Grausamkeit des Fußballs "