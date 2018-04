Die Ausgangssituation

Juventus hat sich mit einer Energieleistung gegen Tottenham ins Viertelfinale gearbeitet und sich dabei viel Lob verdient. In der Gruppenphase zuvor erreichte die „Alte Dame“ hinter dem FC Barcelona Platz zwei, schloss mit einer Tordifferenz von +2 ab. Real wurde auch nur Zweiter, hatte aber am Ende zehn Tore mehr erzielt als Juve (7) und +10 Treffer in der Bilanz stehen. In der heimischen Liga ist Turin Tabellenführer, Real hat aktuell 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona und ist hinter dem Stadtrivalen Atletico nur Dritter.

Das "K-u-K"-Duell

In Turin treffen zwei deutsche Strategen aufeinander, die in der Nationalmannschaft gemeinsam als Gehirn fungieren sollen: Sami Khedira und Toni Kroos. Doch Khedira hat es wegen seiner Spielweise schwer, sich bei den Fans Anerkennung zu erspielen: Sein Spiel ist unauffällig, behäbiger als bei vielen anderen Regisseuren, nicht so dominant. Nicht so wie bei Toni Kroos, der inzwischen unangefochtener Chef in Reals Schaltzentrale ist, der viel Dynamik auf dem Platz ausstrahlt und wegen seiner oft zitierten Schusstechnik berühmt ist. Kroos reist mit enormem Selbstbewusstsein nach Turin, wo Khedira zuletzt zunächst ausgepfiffen, dann aber laut gefeiert wurde.

Der größte Träumer

Im Achtelfinale schien Juve bis 30 Minuten vor dem Ende des Rückspiels bei Tottenham chancenlos zu sein. Doch dann hatte man das Gefühl, dass dieser unbändige Wille, das Spiel noch zu drehen, den Ursprung im eigenen Strafraum hatte. Ausgehend von Torhüter Gigi Buffon. Der hat schon fast alles gewonnen, was es im Fußball zu gewinnen gibt, sogar Weltmeister war Europas Rekord-Nationalspieler schon. Aber in seiner Vita findet sich noch kein Champions-League-Titel. Der Triumph in der Königsklasse ist das letzte große Ziel des 40-Jährigen.

Die Trainer

Im Gegensatz zu Reals Coach Zinédine Zidane hat Juve-Trainer Massimiliano Allegri keine internationalen Erfolge vorzuweisen. Aber Allegri ist der italienische Trainer der 2010er-Jahre, mit einer ganzen Reihe von nationalen Titeln. Zidane gilt auch in Turin noch als Legende: Erfolgreiche Jahre im Dress von Juventus, Geschäftsbeziehungen und enge Freunde verbinden den Franzosen mit der norditalienischen Stadt. Die Viertelfinal-Partie zwischen Juve und Real ist Zidanes erster "offizieller" Besuch in der Stadt, die sicherlich für ihn ein großes Stück Heimat bedeutet. Immerhin soll auch sein Lieblings-Restaurant dort sein.

Der direkte Vergleich

Die Bilanz von Juventus und Real hat zwei Seiten: Die eine, wenn es um Endspiele in der Königsklasse geht, und die andere, wenn Duelle mit Hin- und Rückspiel betrachtet werden. In den Königsklassen-Endspielen 1998 und 2017 setzte sich Madrid gegen die Italiener durch. Bei den jüngsten vier Aufeinandertreffen mit Hin- und Rückspiel zogen seit 1996 immer die Spanier den Kürzeren.

Der Kader

Massimiliano Allegri muss auf mindestens einen wichtigen Spieler verzichten: Spielmacher Miralem Pjanic ist gesperrt, womöglich fällt auch der ehemalige Bayern-Stürmer Mario Mandzukic aus. Bei Real hat Zidane im vergangenen Ligaspiel auf Gran Canaria seine Superstars geschont. Es fehlt für die Juve-Partie nur Innenverteidiger Nacho verletzungsbedingt.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 03.04.18, 07.50 Uhr

mit sid, dpa | Stand: 02.04.2018, 16:00