Zuletzt ist Julian Weigl auch hierzulande mal wieder in den Fokus gerückt. Bundestrainer Hansi Flick hatte den mittlerweile 26-Jährigen nach fünf Jahren Pause völlig überraschend für die Länderspiele gegen Israel und die Niederlande in den DFB-Kader berufen.

Überraschend, weil Weigl in der deutschen (Fußball-)Öffentlichkeit fast schon in Vergessenheit geraten war, seit er 2020 zu Benfica Lissabon, gewechselt war. Viele sahen darin einen sportlichen Rückschritt, weil Benfica in den vergangenen Jahren viel von seiner einstigen europaweiten Strahlkraft verloren hat. Und weil die portugiesische Liga nicht unbedingt als Sehnsuchtsort für talentierte Spieler gilt.

Ein Karriereknick? Der einstige Shootingstar von Borussia Dortmund sieht das anders. "So habe ich das nie betrachtet. Ich habe eher das Potential gesehen, das in dem Klub steckt. So wie man es in dieser Saison sieht, dass man europaweit auf sich aufmerksam machen kann" , sagt Weigl.

Spiele für die Vereinschronik

Tatsächlich können Weigl und Benfica jetzt Vereinsgeschichte schreiben. Denn seit den Erfolgen 1961 und 1962 im Europapokal der Landesmeister dem legendären Ballkünstler Eusébio ging international nicht mehr allzu viel. In der Champions League kam der Klub nie weiter als bis ins Viertelfinale.

Sollten die Portugiesen also die anstehende Runde gegen den FC Liverpool (Hinspiel, Dienstag, Live-Ticker ab 20.45 Uhr Uhr) überstehen, hätten sie ein neues Kapitel in der großen Klub-Chronik eröffnet.

Nunez ist der Star des Benfica-Teams

Julian Weigl nimmt dabei eine zentrale Rolle ein - im defensiven Mittelfeld. In sieben der bisherigen acht Champions-League-Partien stand er 90 Minuten auf dem Feld. Weigl ist wie früher beim BVB der Organisator, der Lenker seines Teams. Nur hat er mittlerweile deutlich mehr Erfahrung. " Ich bin vom Grundsatz her immer noch der gleiche Spieler, aber ich habe ein paar Kilo draufgelegt, körperlich zugelegt, versuche auch ein aggressiver Zweikämpfer zu sein. Und ich bereite mehr Tore vor." Von dieser Entwicklung profitieren seine Mitspieler, auch in der Offensive.

Die Portugiesen gelten als spielstark und schwer ausrechenbar. Im Benfica-Angriff sorgt Darwin Nunez für Unruhe. Während Weigl nur ein heimlicher Top-Spieler ist, ist der Uruguayer der Star des Teams. Vier Tore hat der 22-Jährige in dieser Champions-League-Saison bisher erzielt. Gemeinsam mit dem Ukrainer Roman Yaremchuk (2 Tore) stellt er die gegnerischen Abwehrreihen regelmäßig vor Probleme.

Klopp mit Respekt vor Benfica

Aber auch in der Abwehr wissen sich die Benfica-Profis zu helfen, wie sie zuletzt beim 1:0-Auswärtssieg bei Ajax Amsterdam unter Beweis stellen konnten. "Benfica ist extrem stark – vor allem, wenn man sie gewähren lässt" , sagt Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

Weigls Vertrag bei Benfica läuft noch bis 2024. Und es macht derzeit nicht den Anschein, als möge er Lissabon nur wegen der vielen Sonnentage. Weigl sagt, er habe in den nächsten Jahren noch einiges vor mit dem größten Klub des Landes.

Und in der kommenden Saison soll ja auch ein alter Bekannter aus der Bundesliga den derzeitigen Interimstrainer Nélson Veríssimo ablösen. Ex-Leverkusen-Coach Roger Schmidt soll vor einer Unterschrift bei Benfica stehen.