10. März 1971 - Liverpool gegen Bayern München, das erste Mal. Im Viertelfinale des Messepokals - dem Vorgänger des Uefa Cups, Vorgänger der Europa League - gewinnt Liverpool das Hinspiel an der Anfield Road mit 3:0. Alun Evans gelingt in Halbzeit zwei per Hattrick die Entscheidung für die "Reds".