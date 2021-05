Tuchel durchschaut Guardiolas Taktik

Und natürlich wunderte sich auch die britische Presse über die Taktik von Manchester Citys Coach Pep Guardiola. Der hatte seine Mittelfeld-Strategen Fernandinho und Rodri zunächst auf der Bank gelassen und die Ausrichtung seiner Mannschaft einmal mehr in einem wichtigen Spiel komplett umgekrempelt.

Thomas Tuchel (r.) und Pep Guardiola

Chelsea-Coach Thomas Tuchel durchschaute jedenfalls Guardiolas Plan schnell und konterte die mit fünf, sechs Spielern hoch angreifende City-Offensive mit einer darauf perfekt abgestimmten Taktik. Der deutsche Trainer ließ sein Team lauern und setzte auf Tempo.

Havertz spielte das in die Karten. Er bekam die Freiräume, die er schließlich entscheidend zu nutzen wusste. Die fruchtbare Zusammenarbeit der deutschen Fraktion im Team der "Blues" hatte in diesem Spiel ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Bereit für weitere große Spiele?

Anders als sein Vorgänger Frank Lampard setzte Thomas Tuchel in der Champions League stets auf seinen schlaksigen Stürmer. Vom Achtelfinale an stand Havertz bei Tuchel stets in der Startelf, was im Übrigen auch für Timo Werner (mit einer Ausnahme) und Antonio Rüdiger galt. Nun zahlten Havertz und Co. mit voller Münze zurück.

Die Frage ist nun, wie der Chelsea-Block bei der Europameisterschaft dem deutschen Nationalteam auf die Sprünge helfen kann. Auch bei Bundestrainer Joachim Löw genießt Havertz mittlerweile höchsten Stellenwert. In den bisher absolvierten drei Länderspielen war der Stürmer immer von Anfang an mit dabei.