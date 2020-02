Er trifft und trifft und trifft. Erst in der Liga, dann im Pokal, jetzt in der Champions League. Borussia Dortmund hat eine neue Attraktion: Erling Braut Haaland. Auch das Star-Ensemble von Paris Saint Gemain konnte den 19-jährigen Neuzugang am Dienstagabend (18.02.2020) nicht stoppen. Haaland machte gleich zwei Tore.

" Das ist eine Naturgewalt ", erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach dem Champions-League-Achtelfinale. BVB-Torhüter Roman Bürki schwärmte: " Er ist unglaublich, es ist krass, wie schnell er sich integriert hat und in jeder Situation versucht, das Maximum herauszuholen, auch wenn der Ball schon fast weg ist. "

Traumtor zum BVB-Sieg

Gegen Paris war Dortmund über weite Strecken der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, vor allem hinten stand der BVB gut, aber ein Tor gelang den Borussen lange nicht. In der zweiten Halbzeit übernahm Paris immer mehr das Spiel. Aber das Tor machte Erling Haaland: In der 69. Minute drückte er den Ball aus fünf Metern zum 1:0 über die Linie und ließ ganz Dortmund jubeln.

Paris kam zurück, Neymar machte den Ausgleich (75.), das Stadion verstummte, der BVB schien geschockt. Aber die Antwort der Borussen kam nur zwei Minuten später und sie kam natürlich von Erling Haaland. Der Norweger schoss den Ball aus etwa 17 Metern unter die Latte. Mit diesem Traumtor machte er den Sieg für den BVB perfekt.