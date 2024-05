liveblog Borussia Dortmund gegen Real Madrid Geburtstag auf Reisen und ein Fahrradreisender Stand: 31.05.2024 10:50 Uhr

Im Finale der Champions League trifft Borussia Dortmund am Samstag (01.06.2024, ab 20.50 Uhr im Live-Ticker und in der Radio-Reportage bei der Sportschau) als Außenseiter auf Real Madrid. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Endspiel in London.

Das Champions-League-Finale wird für Marco Reus das letzte Spiel im Trikot des BVB. Ein Titel wäre die Krönung seiner Karriere. Am Tag vor dem Spiel hat Marco Reus jedenfalls schon einmal Grund zum Feiern, er wird heute (31.05.2024) 35. Borussia Dortmund gratulierte via X: "Happy Birthday, Marco" , stand da. Und dann war doch noch ein Zusatz, der Dortmund-Fans glücklich machen würde: "Möge es ein gelungenes Feier-Wochenende werden."

Reus wird seinen Geburtstag auf Reisen verbringen. Gegen 13 Uhr deutscher Zeit soll die Mannschaft in London landen, am Abend steht zunächst eine Pressekonferenz an, sie wird ohne Reus stattfinden. Beim anschließenden Abschlusstraining wird er dann wieder dabei sein.

Ex-Radprofi Rick Zabel fährt von seinem Wohnort Köln aus nach London, 600 Kilometer mit dem Rennrad. Zabel ist großer BVB-Fan, auf der Fahrt trägt er zum Fahrradhelm immer ein Trikot des Vereins. Am Donnerstag ist er gestartet, er hat ein Video von seiner Reise gepostet. Den Dortmundern ist das nicht entgangen. Der Klub schrieb: "Let's go, kommt gut an."