Die Endspiele 2020 finden in der Champions League in Istanbul (Türkei) und in der Europa League in Gdansk (Polen) statt.

Videobeweis auch in der Europa League

Das Finale der Europa League 2021 findet in Sevilla im Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan statt, während das Endspiel des UEFA Supercups im gleichen Jahr in Belfast/Nordirland ausgetragen wird.

Der weiterhin umstrittene Videobeweis kommt in der laufenden Saison erstmals auch in der Europa League zum Einsatz. So wird der Video Assistant Referee (VAR) mit Beginn der K.o.-Runde im Februar im zweithöchsten Europapokal eingeführt. In der Champions League ist der VAR bereits seit der vergangenen Saison im Einsatz.

Neue Europa Conference League

Weiterhin beschloss die UEFA, dass der dritte Europapokal "UEFA Europa Conference League" heißen wird. Bislang liefen die Planungen unter dem Arbeitstitel "Europa League 2". Die "Europa Conference League" wird unterhalb der Europa League angesiedelt und soll ab 2021 vor allem Klubs aus den kleineren Ligen die Möglichkeit auf Europapokalspiele geben. Die Einführung war bereits im Dezember 2018 beschlossen worden.

Aus der Bundesliga wird ein Club dabei sein - vermutlich der jeweilige Bundesliga-Siebte der Vorsaison, sofern Deutschland unter den Top Vier der Fünfjahreswertung bleibt. Die Europa League wird von 48 auf 32 Mannschaften reduziert. Deutschland hätte dort nur noch zwei statt drei Teilnehmer und in der Champions League unverändert vier Starter.

Gespielt wird in der "Europa Conference League" und der Europa League donnerstags um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Diese Anstoßzeiten gelten von 2021 an auch für die Königsklasse an deren Spieltagen am Dienstag und Mittwoch.

Stand: 24.09.2019, 17:00