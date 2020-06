Während die Champions League in vier Stadien Portugals ausgetragen wird, soll die Europa League in einem Finalturnier in Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Köln ausgespielt werden. Das teilten UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und der Vize-Generalsekretär Giorgio Marchetti am Mittwoch (17.06.2020) nach dem ersten Teil einer zweitägigen Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees mit.

Das Endspiel der Champions League soll am 23. August in Portugal stattfinden, das der Europa League am 21. August in Köln.

Champions League: Bayern startet mit Rückspiel gegen Chelsea

Die restlichen Spiele der Champions League sollen in den Stadien von Benfica Lissabon, Sporting Lissabon, des FC Porto und Vitoria Guimaraes ausgetragen werden. Im Viertel- und Halbfinale soll es in den Begegnungen nur zu jeweils einer Partie kommen, die Rückspiele entfallen.

Der Wettbewerb war im Achtelfinale unterbrochen worden, in vier der acht Begegnungen steht noch das Rückspiel aus. Aus Deutschland sind noch Bayern München und RB Leipzig dabei. Das Finalturnier beginnt am 12. August.

Bayern München muss nach dem 3:0 im Hinspiel beim FC Chelsea noch das Rückspiel austragen. Dies soll am 7. oder 8. August stattfinden. "Dabei ist noch nicht klar, ob die ausstehenden Rückspiele in Portugal oder in den Heimstadien der Klubs ausgetragen werden, diese Entscheidung fällt in einigen Wochen", sagte Giorgio Marchetti.

Europa League: Internationale Spiele in Nordrhein-Westfalen

Die Saison der Europa League wird in Deutschland beendet. Die UEFA entschied sich dafür, die restlichen Spiele in Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Köln auszutragen. Auch hier war der Wettbewerb im Achtelfinale unterbrochen worden, allerdings sind in der Europa League noch mehr Spiele offen. Aus der Bundesliga sind noch Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg dabei.

Auch hier ist unklar, ob die ausstehenden Rückspiele in das Turnier eingegliedert oder in den jeweiligen Stadien ausgetragen werden.

Die Begegnungen zwischen Inter Mailand und FC Getafe sowie zwischen FC Sevilla und AS Rom haben derweil noch nicht einmal Hinspiele ausgetragen. Diese Paarungen werden laut Marchetti in einem Spiel in NRW entschieden.

Finale in München nun 2023 statt 2022

Die für 2020 in Istanbul und Danzig geplanten Endspiele der Champions League und der Europa League werden nun 2021 an diese Austragungsorte vergeben. Alle bereits für die Zukunft vergebenen Endspiele werden entsprechend um ein Jahr verschoben. Das gilt auch für das 2022 geplante Finale der Champions League in München, das nun 2023 stattfinden soll.