Medienbericht: Deutschland und Portugal wollen Finale der Champions League

Beide Länder bewerben sich demnach um die Ausrichtung der letzten K.o.-Runden der Champions League ab dem Viertelfinale. Die amerikanische Nachrichtenagentur berichtete unter Berufung auf eine anonyme Quelle. In Deutschland läuft der Spielbetrieb wieder, in Portugal soll es am Donnerstag (04.06.2020) wieder losgehen.

Die UEFA will die Spiele ab dem 2. August austragen. "Wenn alles nach Plan verläuft, werden wir die Wettbewerbe im August beenden" , sagte Ceferin in einem Interview mit "beIn Sports" über die Champions League und die Europa League. Die Entscheidung über erste Details soll bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 17. Juni fallen.

Miniturnier ohne Zuschauer und Rückspiele?

Die restlichen Spiele der Champions League, in der das Achtelfinale nur teilweise zu Ende gespielt worden ist, müssten wohl ähnlich wie in der Bundesliga ohne Zuschauer, aber mit regelmäßigen Tests der Spieler und unter strengen Hygiene-Auflagen stattfinden. Dabei sind auch Änderungen am Format denkbar, beispielsweise die Aussetzung des Prinzips aus Hin- und Rückspiel im Viertel- und Halbfinale. Die Bewältigung einer solchen Veranstaltung traut die UEFA Istanbul offensichtlich nicht zu.