Russische und ukrainische Teams müssen auf neutralen Plätzen spielen

Das UEFA-Exekutivkomitee beschloss außerdem, dass russische und ukrainische Klubs und Nationalmannschaften, die an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, ihre Heimspiele bis auf Weiteres an neutralen Orten austragen müssen. Das gilt beispielsweise für Spartak Moskau in der Europa League. Die UEFA schrieb, dass sie Bemühungen unterstützen werde, "um sicherzustellen, dass Fußballspieler und ihre Familien in der Ukraine, die mit schrecklichem menschlichem Leid, Zerstörung und Vertreibung konfrontiert sind, gerettet werden" . Am Donnerstag hatte die UEFA das Vorgehen Russlands verurteilt.