Medienbericht: Finale der Champions League nicht in Istanbul

Dem Bericht der "New York Times" zufolge will die UEFA das Finale wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant im Atatürk Olympiastadion in Istanbul austragen. Die UEFA beschäftige sich nun mit alternativen Standorten, um die Champions League zu Ende zu bringen, so die amerikanische Zeitung. Eine endgültige Entscheidung ist am 17. Juni zu erwarten, wenn das Exekutivkomitee tagt.

Alle restlichen Spiele an einem Ort?

Egal, an welchem Ort: Die restlichen Spiele der Champions League, in der das Achtelfinale nur teilweise zu Ende gespielt worden ist, müssten wohl ähnlich wie in der Bundesliga ohne Zuschauer, aber mit regelmäßigen Tests der Spieler und unter strengen Hygiene-Auflagen stattfinden. Da die Reisefreiheit in Europa eingeschränkt ist, könnte es ein Finalturnier an einem Ort geben. In spanischen Medien gab es Spekulationen, dass dieser Ort Lissabon sein könnte.

Da die UEFA Istanbul die Austragung der Spiele offenbar nicht zutraut, könnte die türkische Hauptstadt entschädigt werden, indem sie zu einem späteren Zeitpunkt ein Endspiel austragen darf. Allerdings hat die UEFA erst im Herbst 2019 drei Termine vergeben: 2021 soll das Finale in Sankt Petersburg, 2022 in München und 2023 in London steigen. Wenn diese Planungen Bestand haben, käme Istanbul frühestens 2024 zum Zug. Was mit dem Finale der Europa League passiert, das in Danzig geplant war, ist unklar.

Es geht um viel Geld

Für die UEFA ist es sehr wichtig, die Wettbewerbe zu Ende zu bringen, denn es geht um viel Geld. Mehr als drei Milliarden Euro nahm der Verband in der Saison 2018/19 mit seinen Klubwettbewerben ein. Da die EM in das Jahr 2021 verschoben worden ist, bleiben Champions League und Europa League derzeit die maßgeblichen Einnahmequellen.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagte im britischen "Guardian" mit Blick auf die EM: "So viele Millionen und Millionen. Dutzende von Millionen Dollar, die wir verlieren. Es ist dann schwer, abends einzuschlafen."

Ligen haben Klarheit geschaffen