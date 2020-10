Der Modus ist wieder der alte

Vielen Fans hat das Finalturnier in Lissabon gefallen. Kein Warten auf Rückspiele, keine Auswärtstorregel - stattdessen jeden Tag starker Sport mit unmittelbaren Entscheidungen. Dieser Spaß bleibt nach jetzigem Stand einmalig.

Der Modus ist wieder der alte, so werden auch wieder die 16 Hin- und Rückspiele im Achtelfinale an acht verschiedenen Terminen über einen Monat hinweg ausgetragen.

Welches Geld jetzt schon verteilt ist

Ein altes Ärgernis tritt auch in dieser Saison wieder ein. Die Einnahmen aus der Champions League gelten als hauptverantwortlich für langweilige nationale Ligen, in denen einige wenige reiche Klubs eine Vormachtstellung haben, die das Geld von der UEFA nur noch steigert. Das wird in der Saison 2020/21 nicht anders sein.

Die Zahlen für 2020/21 hat die UEFA noch nicht veröffentlicht, in der vergangenen Saison erwirtschaftete die UEFA nach eigenen Angaben 3,25 Milliarden Euro mit den Klubwettbewerben, was sich trotz Corona kaum ändern wird. In der Champions League wurden davon 1,95 Milliarden verteilt. Jeder Klub erhielt in der Gruppenphase 15,25 Millionen Euro als Startprämie. Jeder erspielte Punkt brachte nochmal 900.000 Euro, jede weitere erreichte Runde generierte Prämien. Damit war mehr als eine Milliarde Euro weg.