Ab 12 Uhr MESZ werden am Freitag (10.07.2020) in der UEFA-Zentrale in Nyon/Schweiz die Lose gezogen. Dabei werden zunächst die Begegnungen der Viertelfinalspiele ausgelost, anschließend auch die möglichen Begegnungen im Halbfinale sowie das theoretische Heimrecht für das Endspiel. Die Champions League soll ab dem Viertelfinale in einem Finalturnier in Portugal zu Ende gespielt werden, das Finale ist für den 23. August geplant.