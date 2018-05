"I am the normal one" - mit diesen Worten eroberte Jürgen Klopp bei seinem Amtsantritt im Oktober 2015 die Herzen der Liverpooler Anhänger.

Dabei war seine Selbstbeschreibung eine glatte Untertreibung. Nach zweieinhalb Jahren scheint sich Klopp zum Erlöser der in der jüngeren Vergangenheit nicht verwöhnten Liverpooler Anhänger zu entwickeln. Der frühere Mainzer machte aus einem in die Mittelmäßigkeit gerutschten Traditionsverein wieder einen Anwärter auf die ganz großen Titel.

Mit offensivem Power-Fußball und aggressivem Gegenpressing zwangen die "Reds" unter anderem Manchester City und AS Rom in den K.-o.-Spielen der Champions League in die Knie.

Ausbaufähige Finalbilanz, voller Fokus auf das Spiel

Seine Erfolgsgeschichte in Liverpool ist kein Zufall. Klopps Trainerkarriere ist bemerkenswert, sowohl in den siebenjährigen Amtszeiten in Mainz als auch in Dortmund durchschritt der ehemalige Abwehrspieler nur wenige Talsohlen. Höhepunkte waren das Dortmunder Double (2011/12) und der Einzug mit dem BVB ins Champions-League-Finale gegen Bayern München (2013).

Das Thema Finale ist einer von wenigen wunden Punkten des Jürgen Klopp. Zum siebten Mal steht der Coach in einem Vereinsendspiel, als Sieger ging seine Mannschaft lediglich einmal vom Platz (im DFB Pokalfinale 2012 gab es mit Dortmund ein 5:2 gegen Bayern). Allerdings scheint sich Klopp damit wenig zu beschäftigen: " Es war mir klar, dass ich auf die Statistik angesprochen werde, aber Statistik wird das Spiel nicht entscheiden. "

Mögliche Unruheherde vor dem Finale wie der Verlust seines langjährigen Assistenten Zeljko Buvac, der Liverpool offenbar nach einem Streit mit dem Cheftrainer verließ, blendet Klopp aus. Der Fokus und die Konzentration liegen voll auf dem Finale, bei der sein Team die gewohnten Tugenden auf den Platz bringen soll:" Wir können nur so auftreten wie im gesamten Wettbewerb, mit viel Herz und Leidenschaft."

Lob aus der Branche, Aushängeschild des deutschen Fußballs

Jürgen Klopps herausragende Arbeit in Liverpool wird auch in Deutschland anerkannt. Matthias Sammer huldigt dem Trainer:" Es ist sehr, sehr wichtig für den deutschen Fußball, so einen großen Trainer im Ausland bei solch einem großen Klub präsentieren zu können." Auch der Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist voll des Lobes:" Wenn es ein Trainer innerhalb von fünf Jahren schafft, zweimal mit Mannschaften, die nicht zu den Topfavoriten zählen, ins Champions-League-Finale zu kommen, dann ist das eine unfassbar große Leistung ."

Die Rollen im Finalduell scheinen relativ klar verteilt, auch Watzke sieht Klopps Team im Finale als " Außenseiter ". Auf der Gegenseite steht mit Real Madrid immerhin die Mannschaft, die den Titel zuletzt zweimal in Folge einheimsen konnte. Die Offensivreihe um Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané steigerte sich im Laufe des Wettbewerbs allerdings stetig und auch der vermeintliche Favorit Manchester City konnte recht deutlich bezwungen werden (3:0, 2:1).

Klopp möchte bei dem Unternehmen "Champions-League-Titel" versuchen, dem Branchenprimus sein Spiel aufzuzwingen:" Wir müssen voll da sein, konzentriert sein, eine hohe Frustrationstoleranz haben, positiv starten, positiv bleiben und mutig sein, das ist extrem wichtig. " Klopp kennt nur die Devise Vollgas. Und weiß dabei ganz genau, dass der Gewinn der Champions League nicht nur ganz Liverpool verzücken würde, sondern auch die Krönung seiner Trainerlaufbahn wäre.

