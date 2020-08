Paris entwickelte nun fast eine ähnliche Überlegenheit wie in der ersten Hälfte, ließ seine Möglichkeiten zum 4:0 aber ungenutzt.

Paris im Finale gegen Lyon oder Bayern

Das Finale steht am Sonntagabend um 21 Uhr im im Estádio do Sport Lisboa e Benfica an. Gegner von Paris wird der Sieger aus dem zweiten Halbfinale zwischen Olympique Lyon gegen Bayern München sein, dieses Spiel findet am Mittwochabend (21 Uhr) statt.