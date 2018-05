Auf der einen Seite steht "Kronprinz" Mohamed Salah (25 Jahre), der gemeinsam mit seinen Liverpoolern den zuletzt zweifachen Champion Real Madrid vom Thron stoßen will. Anführer der Madrilenen ist ohne Zweifel der aktuelle Weltfußballer Cristiano Ronaldo (33).

Im direkten Vergleich hat in dieser Saison bei den Zahlen der Ägypter die Nase vorn. Auch wenn Salah Barcelonas Lionel Messi den Vortritt beim Titel von Europas bestem Torjäger lassen musste, stellte der Flügelangreifer mit 32 Premier-League-Toren einen Ligarekord auf. Ronaldo landete in dieser Liste übrigens mit 26 Ligatreffern "nur" auf Rang acht. In der Königsklasse bleibt "CR7" aber das Maß aller Dinge - 15 Treffer in zwölf Spielen sind fünf mehr als Salah und dessen Teamkollege Roberto Firmino erzielt haben.

Salah-Hype

Salah ist der Shootingstar der gesamten Fußballwelt. In seiner ersten Saison in Liverpool hat er nach zuvor wirklich guten, aber nicht herausragenden Leistungen bei der AS Rom einen unglaublichen Durchbruch hingelegt. Sein Land zur WM geschossen hat er außerdem.

Oft Grund zum Jubeln: Mohamed Salah

Der "Salah-Hype" hat zuletzt immer größere Dimensionen bekommen: Bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten machten etliche Bürger ihre Stimmzettel ungültig, indem sie beide Kandidaten durchstrichen und den Namen ihres Helden auf den Zettel schrieben. In einem Internet-Video, das auf ein aktuell virales Video anspielt, bei dem der Hörer sich entscheiden soll, welchen von zwei Namen er heraushört, wird die Frage gestellt: "Hören Sie 'Messi' oder 'Ronaldo'?" Tatsächlich sagt aber eine hohe Stimme "Mo Salah" . In den Augen vieler Fans hat der "King of Egypt" die beiden Superstars als Weltfußballer abgelöst - sollte er das Finale in Kiew zugunsten seines Teams entscheiden, könnte er bei der Wahl tatsächlich Chancen haben.

Real-Lager: Ronaldo klar vor Salah

Auch im Lager der Madrilenen wurde dem üblichen medialen Geplänkel entsprechend zuletzt mehrfach provokant gefragt, wie man dort die Leistung von Salah einschätze. Trainer Zinédine Zidane sollte beantworten, ob er den fast acht Jahre älteren Ronaldo gegen Salah tauschen würde. Der Franzose - was sollte er auch anderes sagen - lobte seinen Superstar und verneinte die Frage natürlich. Er würde "keinen seiner Spieler" austauschen wollen. Real-Ikone Vicente del Bosque stellte eine deutlich gewagtere These auf: "Ich kann mir keinen Spieler aus Liverpool in der Startelf von Real Madrid vorstellen, nicht einen." Das darf zumindest diskutiert werden.

Etwas differenzierter sah das Madrids Mittelfeldstratege Toni Kroos. Der DFB -Nationalspieler würdigte im Interview mit "Sky" die Leistung des Linksfußes auf Liverpools rechtem Flügel, nannte dessen Performance in dieser Spielzeit "speziell" und sprach von einer "tollen Saison" . Dann schickte der 28-Jährige aber noch eine Einordnung hinterher: "Cristiano macht das glaube ich seit zehn, 15 Jahren so."

Fast überall Unterschiede

Charakteristischer Jubel: Cristiano Ronaldo oben ohne

Der gelobte Portugiese selbst lief nach einem schwachen Saisonstart in der Rückrunde zu gewohnter Extraklasse auf. Seit dem Jahreswechsel erzielte er in 21 Spielen für die Madrilenen 28 Treffer (Salah 22 Partien, 21 Tore). Zuletzt taxierte er sein biologisches Alter auf 23 Jahre und kündigte an, noch acht Jahre spielen zu können. Solche Aussagen ist man vom in der Außendarstellung und Selbstvermarktung extrem versierten und peniblen Superstar gewohnt. Sixpack und maximaler Körperkult, gegelte Frisur, charakteristischer Torjubel und Freistoßanlauf, übertriebenes Selbstbewusstsein in Interviews und eben extreme sportliche Höchstleistung - das "Paket" Ronaldo unterscheidet sich doch merklich von dem des Ägypters.

Salah tritt bescheiden auf, muss in Interviews oft lächeln und spricht leise, der Hype scheint ihm nicht direkt unangenehm, aber doch etwas befremdlich, seine lockigen Haare und sein Bart ändern ihr Aussehen nicht jede Woche, sein Trikot zieht er zum Jubeln auch nicht aus. Richtig auffällig wird er erst auf dem Spielfeld - sein rasend schneller Antritt und seine Abschlussstärke sind Qualitäten, die er mit Ronaldo teilt.

Doch während man den 1,75 m großen Salah eher als "abschlussstarken Flügelflitzer" bezeichnen würde, der im Teamgefüge Liverpools auch stets das Auge für seine Mitspieler hat (16 Torvorlagen wettbewerbsübergreifend), ist der zwölf Zentimeter größere Ronaldo eher das, was man eine "Maschine" nennt. Sein Laufstil, ähnlich schnell wie der von Salah, ist weniger filigran, sondern erinnert eher an eine gut geölte Nähmaschine. Mit seiner Wucht, seinem knallharten Schuss und einem Kopfballspiel, das in Sachen Absprung und Timing möglicherweise das beste der Welt ist, würde man seinen Spielstil nicht direkt "schön", sondern "brutal (effektiv)" nennen.

Hauptdarsteller auch am Samstag?

Die Chancen stehen gut, dass einer der beiden Topstars am Samstag in Kiew die Partie entscheiden wird. Das Motiv für die Titelseiten für Sonntag könnten sich die Zeitungen eigentlich vorsichtshalber in zwei Versionen vordrucken: Der martialisch schreiende Modellathlet oben ohne - oder eben ein lachender, die Zunge herausstreckender Lockenkopf mit weit ausgebreiteten Armen.

Stand: 25.05.2018, 08:30