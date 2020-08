Die Bilanz spricht für PSG

Beide Mannschaften trafen bisher ausschließlich in der Gruppenphase aufeinander. 2017/18 gewannen die Bayern in der Gruppenphase zu Hause mit 3:1, verloren in Paris aber 0:3. Ähnlich lief es in den Gruppenphase der Saisons 1997/98 und 2000/01: Damals gewannen die Bayern jeweils in München, verloren aber in Paris. In der Gruppenphase der Saison 1994/95 verloren die Bayern sogar beide Spiele, wodurch die Gesamtbilanz aus Sicht der Bayern negativ ist.